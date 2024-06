Idrogeno, non solo elettrico. I sindacati e la transizione: "Per essere sostenibile non deve mettere a rischio lavoro e famiglie"

Conoscere e non subire la transizione

"Il bisogno, già dal 2020 è quello di essere soggetti attivi come sindacati nella transizione ecologica. Non bisogna subirla, ma essere partecipi nel processo in cui le scelte dei grandi gruppi finiscono per influenzare l'intera filiera", dice il segretario generale Fim Torino, Rocco Cutrì.

Ai lavori ospitati presso A come Ambiente ha preso parte anche il segretario nazionale di Fim, Ferdinando Uliano. Con loro, anche il responsabile Coordinamento Politica Industriale e consigliere politico senior di IndustriAll, Benjamin Denis e il responsabile Relazioni industriali di Ge Avio, Mario Brega.

Ma al progetto hanno partecipato anche associazioni sindacali da Francia, Ungheria, Turchia e non solo.

Transizione sostenibile se non colpisce le famiglie e il lavoro

"Dobbiamo fornire ai sindacalisti un’adeguata informazione e formazione per gestire le dinamiche connesse alla transizione “verde”, con particolare riferimento al passaggio dalla produzione di veicoli a combustibili fossili a quelli alimentati a idrogeno", dice Cutrì. "Questo per tutelare occupazione e lavoratori. Altrimenti non sarebbe una transizione sostenibile, se mettesse a rischio il benessere di tante famiglie".

Da dove prendo l'idrogeno?

Parlare di idrogeno poi non è sufficiente. "Deve essere ottenuto da fonti rinnovabili, altrimenti non ha senso. Ma su questo aspetto siamo ancora molto indietro. Serve idrogeno verde. Ci sono però aziende che hanno prodotti a un livello avanzato su questi tecnologie, pronte per il mercato. A cominciare dai motori o i kit che possono trasformare i motori diesel in idrogeno". Iveco, in questo senso, si trova in una fase molto avanzata e pure Stellantis si sta muovendo in quella direzione.

Anche l'aerospazio vanta progetti di propulsione a idrogeno molto avanzati. "Alcuni saranno pronti nel 2027 per i test di certificazione per il volo civile", dice Cutrì.