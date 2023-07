Psicoterapia psicodinamica: che cosa è?

La psicoterapia psicodinamica si basa su una teoria per cui emozioni e pensieri a noi sconosciuti, radicati nel nostro inconscio, possono generare ansia e depressione nella vita di tutti i giorni. Attraverso la psicoterapia psicodinamica , l’individuo può provare a comprendere le cause del proprio malessere, così da poterlo affrontare e risolvere.

Cos’è la psicoterapia psicodinamica

Negli ultimi decenni, il crescente interesse mostrato per il benessere mentale ha portato sempre più individui ad avvicinarsi a diverse forme di trattamento terapeutico, tra cui la psicoterapia psicodinamica.

Questo particolare percorso si fonda sul presupposto per cui tutti gli individui confinano all’interno dell’inconscio emozioni ed esperienze particolarmente dolorose. Come viene spiegato dalla psicoterapia psicodinamica, i pensieri negativi, uniti a dei sentimenti profondi e contrastanti, determinano le scelte delle persone.

I pensieri e le emozioni sono quindi delle vere e proprie forze mentali che, essendo in movimento e in contrasto tra loro, influenzano i comportamenti, i ragionamenti e i sentimenti di ognuno.

Questo dissidio può generare malessere nella persona, causando desideri repressi, conflitti interiori irrisolti e modelli di pensiero distorti. La psicoterapia si propone dunque di accedere a tali pensieri per portarli alla consapevolezza del paziente.

Percorso di psicoterapia psicodinamica: come funziona?

Rivolgersi ad uno psicologo a orientamento psicodinamico può aiutare a comprendere a fondo cosa si pensa, ma anche come e perché ci si sente in un determinato modo. Un percorso di psicoterapia psicodinamica si articola generalmente in diverse fasi, in base alle esigenze e alla storia personale del paziente.

Durante il primo colloquio, lo psicoterapeuta effettua una valutazione iniziale, raccogliendo tutte le informazioni utili per iniziare a conoscere il paziente. Successivamente, viene creato un piano personalizzato in base alle necessità dell’individuo, definendo gli obiettivi specifici da raggiungere.

L’intento finale può essere quello di migliorare il modo in cui si sente il paziente, analizzare i suoi rapporti interpersonali, superare un periodo o un evento particolarmente doloroso oppure affrontare lo stress di tutti i giorni.

Un percorso di psicoterapia psicodinamica si basa solitamente su sedute di circa 50 minuti, in cui il terapeuta si impegna a creare uno spazio sicuro e accogliente in cui il paziente può parlare di ciò che vuole, senza alcun filtro. La terapia consente di:

esplorare liberamente i propri pensieri, sentimenti ed emozioni : sfruttando la tecnica delle libere associazioni di Freud è possibile analizzare sia i pensieri e i sentimenti consapevoli del paziente, sia quelli inconsci;

parlare della propria vita, senza censure : i pensieri e le emozioni che scaturiscono da un racconto libero, in cui si parla di persone e di eventi passati, permettono di comprendere meglio le cause di un vissuto attuale;

sogni e fantasie : parlare di sogni significa lasciare emergere ciò che si sviluppa a livello inconscio, mentre le fantasie permettono di comprendere come si sente l’individuo nei confronti di se stesso e di chi lo circonda.

Iniziare un percorso di psicoterapia psicodinamica significa cimentarsi in un’analisi impegnativa e profonda su se stessi, la cui durata può variare a seconda degli obiettivi e delle caratteristiche di ognuno. La terapia può concentrarsi su un obiettivo a breve termine, ma può anche durare anni, il tempo necessario per portare un miglioramento concreto nella vita del paziente.

Perché scegliere la psicoterapia online

La psicoterapia psicodinamica permette al paziente di raggiungere nuovi livelli di consapevolezza di sé, portando a profondi cambiamenti personali e a un miglioramento generale della qualità della vita.

Scegliere un percorso di psicoterapia online come quello offerto da Psicologo-online24.it permette di godere di un supporto psicologico completo , direttamente da casa propria: il Dottor Davide Caricchi si impegna a creare uno spazio di ascolto libero, accogliente e scevro da giudizio, in modo da individuare il migliore percorso da intraprendere per il paziente.

Scegliere Psicologo-online24.it è il primo passo per provare a liberarsi di ansia, depressione, rabbia e stress, godendo del sostegno di un professionista senza lasciare le mura di casa.