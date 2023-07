Nuova campagna di promozione internazionale per Finale Ligure

È online la prima puntata della web serie “The Perfect Place”, giunta alla sua seconda stagione , per la promozione turistica di Finale Ligure in Italia, Germania e Danimarca. https://visitfinaleligure.it/the-perfect-place-seconda-stagione/

Dopo il successo dei cinque episodi della prima stagione, che nel 2022 raccontava il territorio attraverso le storie delle persone local, la nuova campagna cambia prospettiva e mette i turisti al centro di tre episodi che narrano in presa diretta alcune delle migliori esperienze di attività all’aria aperta, turismo lento e vacanza in famiglia, da vivere a Finale Ligure. Il format originale ricorda il quasi-reality esperienziale, con diverse prove da affrontare in base ai differenti percorsi tematici. I protagonisti sono stati selezionati attraverso un casting aperto sui tre diversi mercati di riferimento.

Il primo episodio, dedicato all’Outdoor Training, ruota intorno alle avventure di di tre giovani italiani che non si conoscevano prima dell’episodio: Marco Arnoldi (33 anni, direttore finanziario di un Comune nel pavese), Giulia Barlocchetti (23 anni, attrice, da Milano), e Francesco Cuzzolin (27 anni, odontoiatra, da Cuneo).

I tre giovani, dopo un briefing iniziale all’outdoor base del FOR – Finale Outdoor Region, hanno sperimentato diverse esperienze: il trekking su uno dei percorsi che partono da Finalborgo, i primi approcci all’arrampicata, sulla Falesia delle 100 corde, l’escursione in barca a vela al largo di Varigotti, la mountain bike sull’Altopiano delle Manie. Per quattro giorni i ragazzi sono stati seguiti in tutte le fasi della loro vacanza, dall’arrivo comodamente in treno a Finale Ligure al soggiorno in bungalow all’interno del campeggio immerso nella natura, passando per il noleggio delle attrezzature adatte ad ogni tipo di sport, fino agli aspetti conviviali di cene e apertivi.

Il secondo episodio Family (in uscita ad agosto) vedrà invece una famiglia tedesca cimentarsi in una caccia al tesoro attraverso il territorio, dal mare all’entroterra; per finire con l’episodio Slow (in uscita a ottobre) che porterà a Finale Ligure una coppia danese alle prese con la preparazione di una cena tipica ligure, da offrire ai local.

La web serie “The Perfect Place” è prodotta dal Comune di Finale Ligure, con la direzione creativa di Studiowiki - agenzia di comunicazione savonese aderente a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e membro di DEDE-Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di promozione turistica della località ligure- ed è realizzata da Artescienza, con la regia di Samuele Wurtz. Con il patrocinio di ENIT, Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Ligurian Riviera e la partnership tecnica di Pentax-RICOH e Intercity.