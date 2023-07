"Al lavoro per la mia città": Carmagnola lancia cantiere di lavoro per 10 disoccupati over 58

Sono aperte dal 12 luglio al 14 agosto 2023 le iscrizioni per il nuovo progetto della Città di Carmagnola denominato “AL LAVORO PER LA MIA CITTÀ”, cantiere di lavoro che prevede l'impiego di n. 10 disoccupati/e over 58 e che riguarderà interventi per la valorizzazione del patrimonio ambientale e del patrimonio pubblico urbano.

L’individuazione di n. 10 partecipanti è effettuata tramite avviso pubblico pubblicato nel sito della Città di Carmagnola nella sezione Avvisi: www.comune.carmagnola.to.it/it-it/avvisi

Per poter partecipare al progetto è necessario, al momento della domanda, avere i requisiti indicati nell'avviso, tra i quali aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici, essere residenti sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda e non essere percettori di ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione NASpI, se dipendente, o indennità DIS-COLL, se collaboratore autonomo o assimilato).

Possono accedere alla selezione pubblica anche i beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

La residenza nel comune di Carmagnola costituirà elemento di priorità nella formulazione della graduatoria.

Il Cantiere di Lavoro avrà una durata di 260 giornate lavorative (12 mesi - 30 ore settimanali – 6 ore al giorno) e prevede una indennità di € 30,72 lordi per ogni giornata di effettiva presenza.

Le mansioni consisteranno nel supporto alla struttura tecnica comunale, con funzioni di manutenzione ordinaria di strade, aree pubbliche ed edifici di proprietà, gestione e pulizia delle aree verdi nonché delle zone attigue.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito della Città di Carmagnola nella sezione Avvisi > www.comune.carmagnola.to.it/it-it/avvisi oppure in cartaceo, presso il Centro Competenze sito in Viale Garibaldi n. 29 dove, su appuntamento, sarà anche possibile ricevere assistenza nella compilazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti, firmata utilizzando esclusivamente il modulo editabile allegato all’avviso pubblico e recapitata al Comune di Carmagnola tra il 12 luglio 2023 e le ore 12:00 del 14 agosto 2023 con le modalità indicate nell’avviso.

L’Assessore Massimiliano Pampaloni dichiara: “Siamo orgogliosi di avviare questo nuovo cantiere di lavoro che per un anno darà reddito e la possibilità di avere una vita dignitosa a disoccupati che, per via dell’avanzata età, hanno maggiore difficoltà a trovare un nuovo lavoro. Un progetto importante che considera il persistente contesto di crisi occupazionale e che va ad aiutare concretamente persone sofferenti, alle quali probabilmente mancherebbe poco per raggiungere la pensione. Sono inoltre importanti le mansioni che ricopriranno in nuovi occupati e che consentiranno loro di partecipare attivamente alla cura e alla valorizzazione della nostra città, lavori utili per tutta la comunità.”

Per ulteriori informazioni:

Centro Competenze Carmagnola:

Viale Garibaldi n. 29 (orari: lunedì 14-18, mercoledì 9-13, giovedì 14-18) tel 0119710196

Ufficio Politiche Sociali:

Palazzo Comunale - Via Silvio Pellico (orari: lunedì - mercoledì- venerdì dalle 8,30 alle 12,15)