Volpiano, sciopero di montatori, facchini e autisti di Veneta Logistic ai cancelli di via Torino di Mondo Convenienza

Presidio e protesta, per i lavoratori di Veneta Logistic, la società che collabora con Mondo Convenienza nelle attività di consegna e montaggio dei mobili. Succede in via Torino 60, a Volpiano, ai cancelli del magazzino.

La protesta, organizzata da Si Cobas, punta a "migliorare le condizioni di lavoro e vita per tutti i lavoratori".



Come raccontano anche con un post sui social, "Ieri l’agitazione dei montatori, facchini ed autisti è iniziata anche al deposito di Torino, mentre a Firenze lo sciopero ed il presidio dei lavoratori è arrivato al trentanovesimo giorno.

Questo avviene dopo che allo sciopero si sono già uniti nelle scorse settimane i lavoratori degli appalti Mondo Convenienza di Roma e Bologna".



"Il Si Cobas - proseguono i sindacalisti - è intenzionato ad andare in fondo affinchè ai lavoratori in appalto vengano riconosciuti i diritti, dignità e sicurezza sul lavoro". E tra le richieste ci sono "Turni di otto ore per cinque giorni ed inserimento di un marcatempo per la registrazione e controllo delle effettive ore di lavoro. Attualmente i lavoratori costretti a lavorare su turni che normalmente superano le 12 ore, portando “a spalla” pesi incompatibili con le normative in materia di sicurezza. In nessuno dei depositi Mondo Convenienza è presente un marcatempo e gli straordinari non sono retribuiti".

Attenzione anche al tema Sicurezza e salute. "Dotazione di carrelli elettrici e mezzi idonei di sollevamento per tutti gli equipaggi. Attualmente i lavoratori sono costretti a portare “a spalla” mobili, frigoriferi, cucine. Il risultato sono ernie e schiene spezzate. Pieno rispetto delle leggi in materia di sicurezza e salute, in particolare sui limiti ai pesi sollevabili manualmente".



E poi attenzione ai temi della trasferta: "Riconoscimento dell’indennità di trasferta su base giornaliera, nel rispetto di quanto previsto da norme e contratto nazionale. Attualmente l’indennità di trasferta – che costituisce fino al 50% del salario netto – viene riconosciuta in forma piena su base mensile solo in caso di svolgimento di 22 giornate di lavoro. In questo modo qualsiasi assenza (malattia, ferie, permessi) comporta per il lavoratore una perdita di salario enorme anche in riferimento ai giorni già lavorati".