Gurgliasco, nel parco naturale Le Serre una colonnina per la carica e la manutenzione di bici e monopattini elettrici

In città ti muovi in bici o monopattino elettrici? Da qualche giorno all’interno del Parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, a Grugliasco, a pochi passi dall’ingresso principale, è stata installata una colonnina per la ricarica e la manutenzione di questi mezzi.

La struttura, a disposizione gratuita del pubblico, è dotata dei principali attrezzi e di una pompa per pneumatici con attacco universale, utile a chi dovesse trovarsi con un mezzo in panne. Le regole di utilizzo? Sono poche e semplici. La colonnina non può essere adoperata da minori di 18 anni, se non accompagnati da un adulto e, come sempre, si invita l’utenza a un uso consapevole della strumentazione e al rispetto dell’impianto nell’interesse collettivo.

Il servizio è fruibile esclusivamente negli orari di apertura del parco, che nel periodo estivo sono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13, con possibili variazioni di giorni e orari in occasione di eventi e con chiusura programmata dal 14 al 20 agosto compreso.

La new entry nel Parco culturale Le Serre rappresenta un altro piccolo passo nel percorso di sostenibilità ambientale che la Società Le Serre sta portando avanti con l’amministrazione comunale, anche incentivando l’utilizzo di mezzi di mobilità alternativa.