Doppio incidente in mattinata sulla tangenziale, in corso Regina e allo svincolo di La Loggia: traffico paralizzato

Doppio incidente in mattinata sulla tangenziale: traffico paralizzato

Doppio incidente nella mattinata di oggi, giovedì 13 luglio, sulla tangenziale di Torino.

Corso Regina Margherita

Il primo è avvenuto all'altezza di corso Regina Margherita, in direzione Piacenza, sulla tangenziale nord: coinvolti un mezzo pesante e una vettura, nessun ferito, ma fortissimi disagi alla circolazione.

Svincolo per La Loggia

Il secondo incidente all'altezza dello svincolo per La Loggia, sulla tangenziale sud, in direzione Milano. Anche qui tir e auto coinvolti, con un ferito in codice verde portato all'ospedale di Rivoli. Qualche disagio al traffico.