Due alpinisti torinesi dispersi sul Monte Bianco: ricerche bloccate dal maltempo

Ferme le ricerche dei due alpinisti, Maurizio Crosetti, 48 anni di Bricherasio, e Dino Ruotolo, 63 anni di Torino, dispersi dalla sera di lunedì sul massiccio del Monte Bianco.

Le condizioni meteo in alta quota, in particolare il vento e le nubi, non consentono infatti ai soccorritori di portare avanti le ricerche.

Le operazioni sono state sospese ieri pomeriggio in attesa di condizioni più favorevoli.

I due torinesi avevano chiesto aiuto lunedì mattina, quando si trovavano in difficoltà a quota 4.350 metri, a causa delle condizioni del terreno sulla cresta del Brouillard.

Il Soccorso alpino della Valle d'Aosta li aveva avvistati in elicottero e aveva tentato il recupero verso mezzogiorno e alle ore 20, ma il forte vento in quota lo aveva.

Gli alpinisti avevano quindi deciso di fermarsi e bivaccare e avevano riferito verso le 21 alla Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta di essere in buone condizioni fisiche e di voler riprendere la via del rientro, ma da allora non hanno dato nessun altro contatto telefonico.

Dopo la segnalazione del mancato rientro, sono perciò scattate le ricerche.

I soccorritori non hanno individuato loro tracce nei bivacchi e nei rifugi che avrebbero potuto raggiungere, non sono stati individuati nemmeno sulle zone della montagna che ieri sono riusciti a sorvolare. Nessun segnale neanche dai loro cellulari.

Impegnati oltre al Soccorso alpino valdostano, il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.