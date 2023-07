Per il crollo di strada Bramafame artigiano 69enne condannato a 2 anni e mezzo

La vicenda commosse e sconvolse mezza Italia nell'estate di due anni fa. Il 24 agosto del 2021 un'esplosione dovuta a una fuga di gas in una palazzina in strada Bramafame, alla periferia di Torino, costò la vita a un bimbo di quattro anni, Aron Tila, che insieme ai genitori si era trasferito da poco in Piemonte dalla provincia di Napoli.

Artigiano condannato a due anni e mezzo

Oggi il tribunale ha condannato un artigiano 69enne a due anni e sei mesi di reclusione. L'uomo abitava nella stessa via e, secondo le indagini aveva svolto, tempo addietro, dei lavori nell'edificio. L'imputato ha sempre respinto ogni coinvolgimento.

La pubblica accusa aveva chiesto due anni e 4 mesi. la sentenza quindi è andata oltre le richieste del pm Giorgio Nicola.