Da lunedì visite sospese e chiuso per lavori il Borgo Medievale, in attesa del restyling con il Pnrr

Dopo anni di abbandono e degrado, al via la riqualificazione del Borgo Medievale. Da lunedì, fino a venerdì 21 luglio, sarà vietato l’accesso e sospese le visite al complesso sulla riva del Po. Una misura adottata per consentire il montaggio in sicurezza dei ponteggi interni e procedere così alla sistemazione delle coperture e agli altri lavori necessari.

Sistemate recinzioni e balconi

Oltre che le recinzioni, i balconi in legno e le tettoie, i lavori di manutenzione straordinaria, finanziati con 2 milioni di euro di fondi ministeriali (CIPE), prevedono il consolidamento di murature e la sistemazione esterna degli edifici: la struttura tornerà accessibile dal 22 luglio. Si tratta solo della prima tranche di interventi che interesseranno il complesso.

Costruito nel 1884 per l'Esposizione Generale

Concepito da un gruppo di intellettuali e artisti per l’occasione dell’Esposizione Generale Italiana di Torino del 1884, il Borgo Medievale con la sua Rocca ha visto nel corso degli anni un susseguirsi lavori di manutenzione straordinaria per la risoluzione delle problematiche più urgenti, ma mai un restyling generale. Che verrà ora fatto grazie ai fondi del PNRR, oltre a quelli del CIPE.

Completamento del ristorante e ampliamento percorsi di visita

Nell’ambito del progetto di riqualificazione di Torino Esposizioni e del nuovo Valentino con il Piano Nazionale di Ripresa, sono previsti 6 milioni di euro di investimenti sul Borgo Medievale. Nello specifico verranno riordinati e ottimizzati gli spazi e le strutture esistenti con la definizione di nuove funzioni. Previsti poi interventi sugli edifici, lavori puntuali e di completamento del complesso dell’ex ristorante San Giorgio, l’ampliamento dei percorsi di visita (piano sottotetto e camminamento di ronda), restauro della Rocca, razionalizzazione impiantistica del complesso dal punto di vista energetico, della riorganizzazione dei sottoservizi e delle reti di distribuzione.

Roseto verticale vicino al Borgo Medievale

Vicino al Borgo Medievale verrà poi creato un roseto verticale. Negli scorsi giorni si è costituto il gruppo di lavoro Progetto Torino Esposizioni e nuovo Valentino: gli interventi prenderanno il via nel 2024 e dovranno obbligatoriamente terminare nel 2026.