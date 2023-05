Più verde e 65mila mq di asfalto in meno al Valentino. Roseto verticale al Borgo Medievale

Più verde e via l'asfalto dal parco del Valentino. Questa pomeriggio in commissione Ambiente è stato presentata la riqualificazione del polmone verde di San Salvario, finanziata con 13.5 milioni di euro di fondi Pnrr. Nel dettaglio gli interventi riguarderanno la parte sud, dalla Fontana dei 12 mesi fino al Giardino Botanico. Il progetto preliminare - elaborato dal raggruppamento di imprese temporaneo guidato da Land e composto da TRA, Icis, Bms e Recchi - verrà presentato la prossima settimana in Conferenza dei Servizi.

Cantiere al via ad inizio 2024

Il cantiere, che prenderà il via entro marzo 2024 e sarà terminato per il 2026, prevede la rimozione di 65mila metri quadri di asfalto impermeabile, che verrà sostituito in parte da calcestruzzo drenante. Materiale analogo a quello usato nel rifacimento di corso Marconi, che diminuisce l'effetto "isola di calore" perché riflette maggiormente i raggi del sole, e quindi capace di garantire temperature meno torride in estate. Per dare un'idea più concreta è come se venissero tolti 13 campi di calcio di bitume.

555 nuovi alberi

In parallelo verrà quindi ridotto lo spazio centrale destinato al passaggio delle auto, mettendo a dimora oltre 20mila metri quadrati di nuovo prati e aiuole. Verranno poi piantati 555 nuovi alberi, con l'obiettivo di aumentare gli spazi ombreggiati. L'idea è di creare un "boulevard verde" simile a come era il Valentino nell'800. Verranno poi rimosse tutte le barriere e recinzioni non funzionali, così come saranno eliminati i parcheggi accanto al Padiglione Morandi, dietro Torino Esposizioni e sul lungo fiume. In totale, come ha chiarito l'assessore al Verde Francesco Tresso, verranno tolti "400 stalli blu in superficie, che non sono pochi". "Tramite la rifunzionalizzazione del Padiglione 5 - ha poi aggiunto - verrà creato un parcheggio interno più capiente, da circa 500 posti".

Al Borgo Medievale un Roseto verticale