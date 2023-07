Sesso a pagamento e dichiarazioni di redditi: la legge è chiara

Escort e commercialista: questa associazione non è così frequente, considerato che esiste la credenza popolare secondo cui tutto il lavoro svolto dalle prostitute non sia tassabile perché illegale. In realtà, non esiste una legge che vieta alle escort di pagare le tasse e, quindi, di fare la dichiarazione dei redditi, ma semplicemente perché non esiste una legge che vieta la prostituzione.

Infatti, l’unica Legge esistente riguardo la prostituzione è la Legge Merlin, del 1958. Dopo di che la Cassazione, a colpi di sentenze, ha definito una linea guida da seguire dal punto di vista sostanziale e non giuridico. La prostituzione in Italia è legale, sono però collegati ad essa i reati di favoreggiamento, induzione e sfruttamento.

Di conseguenza, anche praticare il meretricio in condominio è legale, stipulare un contratto tra cliente ed escort è legale, pubblicare contenuti pubblicitari da parte della sex worker è legale. La donna è un soggetto consapevole e libero di autodeterminarsi nelle proprie scelte, per questo ha diritto a pubblicizzare la sua professione come qualsiasi altro professionista.

A fronte di questo, è pacifico che i siti che pubblicizzano escort o quelli che raccolgono le recensioni da parte degli utenti sono legali. Uno di questi è Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa. Gli utenti che scrivono le recensioni non commettono reato nel momento in cui raccontano i fatti per come sono avvenuti, senza fornire giudizi di valore sulla persona.

Escort Advisor ha quasi 5 milioni di utenti che visitano il sito ogni mese solo in Italia. L’utente può verificare i numeri di telefono trovati online o cercare escort recensite direttamente con la mappa presente sul portale. L’80% delle escort che si pubblicizza online nel nostro Paese ha almeno una recensione sul portale. Dal 2014 sono più di 690.000 le recensioni raccolte, in ogni comune d’Italia. Il sito funziona come un motore di ricerca: ogni giorno vengono indicizzati gli annunci di escort pubblicati su tutti i siti dedicati.

Le recensioni sono di grande aiuto, perché, nascendo dai consumatori reali in un settore non regolamentato, evitano truffe o estorsioni. Aiutano i fruitori del servizio a selezionare le offerte più sicure e adatte alle loro esigenze, proprio come per tutte le altre professioni. Inoltre, ogni recensione è controllata dal portale con un software proprietario di intelligenza artificiale e un team di addetti appositamente formato che legge il testo per verificare che rispetti le linee guida del sito e la privacy policy. Infatti, sempre in Italia, le recensioni complessive rifiutate al 1° luglio 2023 sono il 15% rispetto al totale.

Non rientra nel favoreggiamento recensire la prestazione di una escort, se fatto in modo obiettivo, in mancanza di cooperazione concreta e dettagliata a rendere più allettante l’offerta. La stessa cosa vale per il controllo delle recensioni che non è reato in quanto non viene agevolata la prostituzione, bensì moderati i commenti di terzi, limitandosi così ad essere un semplice racconto di un’esperienza.

Nel caso della pubblicità invece, il favoreggiamento esiste quando il titolare del dominio internet si adopera personalmente per promuovere i servizi delle iscritte, ad esempio con sponsorizzazioni, mettendo a disposizione un servizio di foto editing, video e altre attività al di là del semplice spazio pubblicitario.