Collegno, donna investita sotto gli occhi del marito: è morta sul colpo

Terribile tragedia a Collegno, dove una donna è morta investita da un'auto mentre stava attraversando una strada accanto al marito, rimasto illeso.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 1° giugno, in via Vandalino. La vittima è un'anziana di 88 anni, residente poco lontano.

Il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente spetta alla polizia municipale di Collegno, che ha prestato i primi soccorsi insieme a due ambulanze e ai vigili del fuoco. Quello che si sa al momento è che a guidare l'auto, una Dacia Duster, era un 74enne anche lui residente in zona, che non ha fatto in tempo a frenare quando la donna ha bloccato improvvisamente la sua marcia, probabilmente per aiutare il marito che era inciampato. L'investitore si è poi fermato per prestare i primi soccorsi.

Inutili i soccorsi all'anziana, che è morta sul colpo dopo essere caduta rovinosamente sull'asfalto. Ricoverato, invece, il marito: rimasto illeso, è però sotto shock dopo aver visto morire la moglie sotto i suoi occhi.