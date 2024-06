Mette a segno il furto in un supermercato, ma avrebbe dovuto trovasi a casa ai domiciliari: arrestato

Ha rapinato un supermercato mentre doveva essere a casa ai domiciliari, in più, una volta fermato, ha fornito false generalità ai poliziotti: per tutti questi motivi, un italiano di 43 anni è stato arrestato e denunciato.

L'uomo è stato fermato intorno alle 14.30 all’interno di un grande supermercato del quartiere San Secondo dal quale, con l’aiuto di un complice, aveva portato via articoli non di prima necessità, come superalcolici, per un valore commerciale di 330 euro circa.

L'uomo era stato visto rubare ed è stato fermato da un addetto alla sorveglianza insieme al complice, appena subito dopo le casse.

In mancanza dei documenti d’identità, l'uomo ha provato a fornire ai poliziotti delle false generalità, ma lo hanno comunque identificato dopo vari accertamenti. A carico del malvivente c'era un ordine di detenzione domiciliare, con possibilità giornaliera di assentarsi dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19. Pertanto, per l’uomo è scattato l’arresto per evasione, oltre alla denuncia per furto aggravato in concorso e false dichiarazioni sulla propria identità personale.