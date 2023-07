Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 16 luglio

MOSTRE ED EVENTI

UNA NOTTE AL MUSEO EGIZIO

Mercoledì 12 Luglio, ore 19

Il suggestivo museo dedicato alla civiltà nilotica di Torino darà nuovamente il benvenuto al pubblico di Club Silencio per un'imperdibile serata tra Music, Drink & Play. Durante l'evento, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un affascinante viaggio nell'antico Egitto attraverso i tesori del rinomato Museo delle Antichità Egizie di Torino, famoso in tutto il mondo per il valore e la qualità dei suoi preziosi reperti, secondo solo al Cairo. Un'esperienza da non perdere sarà la visita alla Galleria dei Re, uno dei gioielli del Museo Egizio, dove potrete ammirare antichissimi artefatti che raffigurano re e mitologie della civiltà faraonica. La serata sarà allietata dalle coinvolgenti atmosfere arabe e mediterranee selezionate da Zareen, una talentuosa DJ italo-egiziana. Nella suggestiva cornice della Galleria dei Re, sarà invece Skip a curare il DJ set, offrendo un viaggio sonoro che spazierà dalle rilassanti melodie chillout/ambient degli anni '90 alle ultime novità musicali. Imperdibile anche la live painting performance by NoReason, che creerà un'opera estemporanea proiettata sulle pareti del cortile, regalando un'esperienza visiva unica. Durante la serata sarà inoltre possibile partecipare a una caccia al tesoro per scoprire la collezione del Museo in modo divertente ed educativo, nonché alle attività di coinvolgimento giovanile organizzate appositamente per l'occasione dallo YouthLAB di Club Silencio.

Info: www.clubsilencio.it



ART NOUVEAU WEEK

Fino al 14 luglio

La quinta edizione del festival Art Nouveau Week, organizzata dall’Associazione Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, offre un palinsesto di appuntamenti che ripercorre le strade dell’Art Nouveau in tutta Europa, prevalentemente con attività di visite guidate, mostre, performance, convegni e spettacoli. L’edizione torinese di Art Nouveau Week propone le aperture eccezionali di capolavori d’architettura assoluti, siglati da Pietro Fenoglio, Giuseppe Velati Bellini Antonio Vandone di Cortemiglia, Giovanni Gribodo, Eugenio Ballatore di Rosana, Cesare Benni, Giuseppe Besozzi. Nomi che fanno immediatamente intuire che non si tratterà dei consueti itinerari Liberty torinesi, ma di autentiche esplorazioni all’interno di una corrente di gusto sempre e ancora capace di stupire con i suoi luoghi segreti.

Info: www.italialiberty.it



UNA NOTTE AL CASTELLO DI AGLIE

Sabato 15 luglio, ore 19

Club Silencio apre la prima volta le porte del Castello Ducale di Agliè, dimora di tradizioni, misteri irrisolti e intrighi a corte a due passi da Torino. Sarà così possibile scoprire le sale finemente decorate degli Appartamenti Reali e perdersi nel verde dei Giardini all’inglese e delle Serre del Castello.

Info: https://to.clubsilencio.it/aglie/?src=nl

FESTIVAL

EVERGREEN FEST

Dal 14 al 20 luglio

Evergreen Fest continua e propone una settimana di concerti con Samuel (14 luglio, h. 22), Wicked Expectation (14 luglio, 21), Cettina Donato & Zoe Pia (19 luglio), Seven Seas Orchestra (16 luglio). Ci sarà inoltre spazio al teatro, con gli spettacoli Noche di Tango (18 luglio), La Mole in rouge e The Flow opera di mentalismo che richiama l’attenzione sul gioco d’azzardo, a conclusione dell’incontro Vincere non è un bel gioco, ma chi perde?, una campagna promossa da Regione Piemonte e dal Servizio per le Dipendenze da Comportamenti dell’Asl della Città di Torino.

Info: www.evergreenfest.it



SONIC PARK STUPINIGI

Dall'11 al 13 luglio

I PLACEBO apriranno l’11 luglio al Sonic Park Stupinigi la tournée di cinque date che vedrà il loro grande ritorno in Italia con la lussuosa performance dei BUD SPENCER BLUES EXPLOSION a fare da special guest della serata. Davvero unico, e carico di emozioni, l’arrivo di STING sul palco il 12 luglio per uno dei tre concerti che l’ex Police terrà nel nostro paese: “My Songs” sarà uno spettacolo dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman di una delle band più amate della storia della musica. Un’altra grande band internazionale per la chiusura di Sonic Park Stupinigi il 13 luglio: i BLACK EYED PEAS hanno scelto il festival piemontese per aprire la tournée che li riporta in Italia dopo la trascinante esibizione all’ultimo Festival di Sanremo. L’iconico gruppo musicale vincitore di 6 Grammy Awards e con 35 milioni di album venduti sarà protagonista di una grande festa musicale al ritmo della loro cultura pop con influenze ibride di hip-hop, pop ed elettronica.

Info: sonicparkfestival.it



FLOWERS FESTIVAL

Fino al 15 luglio

Ultimo weekend del Flowers Festival. Si parte questa sera, martedì 11 luglio, con Murubutu + Calver Gold + Johnny Marsiglia + Mattak. Si prosegue mercoledì 12 luglio con Luché + Kid Yugi in apertura, giovedì 13 luglio sarà la volta dei Baustelle per l’Elvis Tour e poi venerdì 14 luglio con Tanani che dopo Sanremo prosegue con il tour estivo. Si chiude con il ritorno dei Soliti Idioti sabato 15 luglio.

Info: https://flowersfestival.it/

TEATRO

LA DODICESIMA NOTTE

Tutti i giorni fino al 16 luglio, ore 21

Torna "Prato inglese", appuntamento estivo del Teatro Stabile che propone i capolavori shakespeariani in una delle cornici più suggestive della città: il Carignano. Quest'anno in scena andrà l’ultima commedia giocosa di Shakespeare, che verrà diretta da Leo Muscato. "Già nel titolo è dichiarato lo spirito di questa malinconica commedia, in cui nulla di ciò che è, lo è davvero", spiega il regista. "Qui Shakespeare si lascia andare a una libertà assoluta, uscendo da qualsiasi condizionamento di trama, di verosimiglianza, di struttura. È un testo in cui meccanismi comici e pene d’amore potrebbero ripetersi all’infinito o interrompersi in qualsiasi momento. Tutto è dettato da una beffarda casualità".

Info: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

TEATRO REGIO – PASSAGGI D'ESTATE

Fino al 22 luglio, otto concerti con l’Orchestra, i Solisti del Regio Ensemble e il Coro di voci bianche del Teatro Regio. In particolare, martedì 11 Riccardo Bisatti dirige un concerto tutto mozartiano (“Così fan tutte”, Divertimento in re maggiore e la Sinfonia “Haffner”). Sabato 15 e domenica 16, poi, lo stesso Bisatti dirige l’Orchestra per un concerto con protagoniste le musiche di Mozart e Shubert.

Info: Corte d'Onore di Palazzo Reale, piazza Castello, www.teatroregio.torino.it

LORENZO MARANGONI

Giovedì 13 luglio, ore 21

Uno spettacolo di Stand up Poetry del campione mondiale di poetry slam 2022. All’incrocio tra la poesia performativa e la stand up comedy, uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea, al tempo stesso leggere e profonde, e trovare i suoi punti di contatto con il teatro, e con la vita.

Info: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it

ANIME LEGGERE

Venerdì 14 luglio, ore 21

È lo spettacolo che ha riscritto i canoni del mimo, portato in scena dal pluripremiato quartetto ucraino Dekru, scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante della rinomata Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev. Eredi spirituali del Maestro Marcel Marceau, gli artisti accompagnano gli spettatori in un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale. Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco entrano in una scena vuota e con il solo uso del corpo la riempiono, facendo prendere vita a personaggi e situazioni dalle più fantasiose alle più ordinarie, tutte descritte con precisione stupefacente da questi virtuosi dell’espressione fisica.

Info: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, www.teatrodellaconcordia.it