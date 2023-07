Meteo, settimana "africana" su Torino e provincia. Ondata di calore fino al prossimo weekend

Alta pressione africana con ondata di calore da annale meteorologico da record su tutta Italia, in attenuazione nel prossimo fine settimana. I principali indici climatici concordano sul ripetersi in futuro di questi possibili scenari, a causa dell'azione del Nino, sulla circolazione atmosferica globale. Non è chiara invece la possibile durata temporale e l'intensità di dette ondate di calore e di afa in uno scenario di profondo cambiamento climatico.