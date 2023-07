Paolo Ruffini and friends sul palco del Parco Dora Live 2023

L'energia di Paolo, vero “animale da palcoscenico”, regista e interprete di Rido perché ti amo, il suo l’ottavo lungometraggio nelle sale da pochissimi giorni, prende il via giovedì 20 luglio sul palco di Parco Dora Live 2023. Un vero e proprio One man show quello di Paolo Ruffini and friends che non può restare fedele alle righe di un copione perché l’improvvisazione prende il sopravvento. Uno spettacolo presentato e condotto da Paolo Ruffini con la partecipazione dei Senso D’Oppio dalla comicità satirica che parte dalla deformazione della realtà con l’esasperazione del linguaggio tipica della televisione. Con Laura Magni attrice comica, brillante conduttrice, narratrice e affabulatrice. Ultima ma non ultima la bravissima Federica Ferrero, rivelazione di Zelig 2022, con la sua immancabile Chat delle mamme. Un varietà dalla comicità esilarante, con un approccio all’insegna della leggerezza. Una ricetta che unisce il cult al contemporaneo.

L’incasso sarà devoluto in beneficenza. Durante la serata sarà esposto il progetto Eureka di Giglio Odv (Casa Giglio), da parte della Direttrice Costanza Saporita.