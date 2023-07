Volpiano, una serata di musica dal vivo per "Notti d'Estate 2023"

Per «Notti d’Estate 2023», a Volpiano in piazza XXV Aprile, sabato 22 luglio dalle 19 è in programma una serata di musica live con cinque esibizioni; si comincia con il rap e l’hip hop di Minez, Kil.Led & Nebru e M31 A Star, a seguire il tributo a Loredana Bertè di Banda Clandestina e I SottoScala con rock italiano e internazionale.