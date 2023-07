Ucraina in vendita: ne approfitta BlackRock

Al summit NATO di Vilnius è stato sostanzialmente detto a Zelensky che il suo Paese potrà diventare membro soltanto dopo aver vinto la guerra. Purtroppo per lui, non si vede affatto la prospettiva di una vittoria o almeno di una fine dignitosa delle ostilità. Così, l’Ucraina non può che scendere ancora di più nella spirale di dipendenza dagli aiuti materiali occidentali. La mole di prestiti da parte di altri Stati o degli enti finanziari internazionali la sta schiacciando fino al limite del default. Ma, come riporta il sito Strumenti Politici, non è certamente una notizia che rende tristi le banche commerciali e le compagnie finanziarie, le quali finora hanno “assistito” Kiev nel suo percorso di vendita del patrimonio nazionale. Vanguard, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e soprattutto BlackRock sono coinvolte in questo poderoso processo di appropriazione delle risorse ucraine sia statali che private. Lo scorso settembre, aprendo una seduta della Borsa di New York, Zelensky ha addirittura parlato direttamente ai potenziali acquirenti americani, invitandoli a venire a in Ucraina per cogliere le “opportunità di crescita non ancora sfruttate”. È BlackRock comunque che detiene la parte più nutrita del pacchetto nazionale ucraino e la gestisce direttamente o indirettamente, avendo messo nei ruoli chiave i suoi uomini o le sue società controllate. Si parla di settori strategici come l’energia, l’oil&gas, le ferrovie e via dicendo. Due mesi fa c’è stata la mossa finale di BlackRock per avere il controllo su tutto il Paese. Il suo amministratore delegato Laurence Fink ha infatti incontrato Zelensky e ha pubblicamente lanciato il cosiddetto “Fondo di Sviluppo dell’Ucraina”. Questo progetto serve ufficialmente ad attirare i capitali per la ricostruzione, ma la loro gestione sarà di fatto in mano a a BlackRock, i cui manager sono stati assunti come consiglieri dal Ministero dell’Economia ucraino.