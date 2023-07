Fondazione CRT: tutti gli otto vincitori del Bando aulArte

Selezionati gli otto progetti vincitori del Bando aulArte, un progetto ideato e promosso dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT rivolto a tutte le scuole primarie della regione Piemonte, volto a favorire la conoscenza e la divulgazione dell’arte contemporanea nell’ambito dei programmi scolastici.

Il progetto si rivolge alle scuole con l’obiettivo di promuovere percorsi di approfondimento e spazi di riflessione mirati alla divulgazione dell’arte nella sua declinazione più contemporanea, soffermandosi sulla relazione con temi e problematiche d'attualità.

Alle istituzioni scolastiche è stato richiesto di presentare, entro il 31 maggio, un'idea progettuale in dialogo con la programmazione annuale o argomenti di attualità, basata su tematiche ampie e legate alla contemporaneità, da approfondire nel corso del progetto utilizzando i linguaggi, i temi, le opere, gli artisti e le correnti dell’arte contemporanea.

L’impegno messo in campo dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT comprende l’ideazione e progettazione dell’iniziativa, le linee guida per la sua messa in pratica e un investimento di 40.000 euro da erogare agli 8 istituti.

Gli otto istituti piemontesi che daranno avvio al progetto dal 2023/24

L’I.C. Gaetano Salvemini di Torino proporrà momenti di approfondimento teorico alternati a laboratori nei quali verranno coinvolte figure professionali delle realtà museali che ruotano intorno all’arte contemporanea, quale strumento per riflettere sulle trasformazioni urbane - dall’architettura all’urbanistica, dal patrimonio storico-artistico al paesaggio - per toccare temi attuali come il cambiamento climatico, l’inclusione e le pari opportunità.

Le classi dell’I.C. Tommaseo di Torino saranno invece invitate alla scoperta di alcune opere selezionate tra i musei di arte contemporanea coinvolti nel bando, e a partecipare a un laboratorio creativo all’interno degli stessi; alunne e alunni sceglieranno una delle opere d’arte, la fotograferanno e reinventeranno in un altro contesto e con altri materiali, trasformandola in una storia e diventando artefici di un’“Arte d’asporto”.



È invece incentrato sulla fotografia il progetto “Scatto Matto” della Scuola Primaria Anna Frank di Leinì (TO), percorso che promuove l’arte della macchina fotografica come “capacità di cogliere l’attimo”, strumento per congelare un ricordo, esprimere una sensazione, un’emozione, o un momento divertente, al fine di innescare dinamiche e processi didattici che utilizzino la fotografia come strumento di contatto fra le persone e percezione del mondo.

Gli elementi naturali sono invece il focus del percorso “Dove l’arte incontra la cultura” dell’I.C. Caselette (TO), un escamotage per avvicinare i partecipanti all’arte contemporanea osservando il sole, la luna, l’oceano o ancora le foreste attraverso gli occhi di cinque artisti selezionati; utilizzando i linguaggi di questi stessi artisti, alunne e alunni si cimenteranno nella creazione di altrettanti elaborati, ognuno dei quali avrà come soggetto una coppia di elementi naturali.

“AppARTieni” è il titolo del percorso indetto dall’I.C. Druento (TO), che include l’ausilio di nuove tecnologie e della realtà digitale per creare ambientazioni, mostre e tour virtuali nei musei di arte contemporanea. La scuola accompagnerà bambine e bambini lungo un percorso di conoscenza e sperimentazione dell’Arte Povera e particolare attenzione verrà dedicata all’opera di Michelangelo Pistoletto, per lo stretto legame che essa ha con la natura, l’impiego di materiali riciclabili e per la sua capacità di creare connessioni e sinergia tra l’opera, l’uomo e l’ambiente.



Vincitore del bando aulArte, nella provincia di Biella, è la Scuola Primaria di Viverone | Istituto Comprensivo di Cavaglià: arte, ambiente, culture e relazioni sono le quattro parole chiave attraverso le quali la scuola si propone di sensibilizzare i bambini ai cambiamenti della società odierna e di aiutarli a prendere coscienza del loro ruolo attivo nella realtà presente e nel futuro. Questi temi verranno “animati” da un punto di vista artistico attraverso la scelta, di volta in volta, di un particolare di cui analizzare la tecnica e il valore comunicativo con strumenti di vario genere: testi, giochi, attività teatrali e musicali, visite a musei e laboratori…

Un’altra parola chiave anima invece il progetto dell’I.C. Revello, in provincia di Cuneo: “Libertà”. A partire da narrazioni, immagini ed estratti video, in un percorso interdisciplinare che vedrà dialogare storia e storie, letteratura, musica, fotografia, cinema, il percorso indagherà il concetto di libertà, avvicinando i bambini ai linguaggi espressivi del contemporaneo attraverso laboratori specifici con operatori museali e artisti locali e mediante visite guidate.

Infine, il progetto “Io artista felice” dell’I.C. Leonardo da Vinci di Verzuolo, nel territorio cuneese, proporrà una serie di esperienze formative, dalla visita ai musei di arte contemporanea alla creazione di opere, fino all’allestimento finale di una mostra di mail art. Il progetto si impegna a promuovere l’inclusione delle disabilità attraverso l’espressione artistica, a stimolare la riflessione metacognitiva e la libertà di pensiero.