Auto usate, un mercato in continua crescita: i modelli e le tipologie più vendute

Gli italiani hanno sempre avuto un debole per le auto usate, a maggior ragione in questo periodo in cui le auto nuove non sono così appetibili come un tempo.

I motivi sono principalmente di natura economica, considerando che risparmio è la parola d'ordine per molte famiglie italiane alla luce dell'aumento dei prezzi di alimentari, energia, materie prime e altri beni.

Un'auto nuova, soprattutto se elettrica, costa troppo per alcune famiglie che quindi preferiscono virare su modelli usati, ma comunque affidabili.

L'impennata di richiesta di vetture usate, come impongono le ciniche leggi di mercato, ha fatto aumentare leggermente i costi, che restano comunque molto inferiori rispetto alle auto nuove.

Un altro problema è rappresentato dai tempi di consegna delle vetture nuove, che possono arrivare anche fino a 6-7 mesi. Un veicolo usato è invece immediatamente disponibile e così, chi ha necessità di un mezzo per spostarsi, ne entra in possesso subito dopo la firma del contratto.

C'è un'altra domanda da porsi: meglio rivolgersi ad un privato o ad una concessionaria? Molti italiani preferiscono le concessionarie, poiché offrono un servizio di assistenza più accurato e professionale e soprattutto propongono numerose garanzie che tutelano l'acquirente.

A tal proposito è opportuno introdurre il concetto di garanzia legale auto per concessionarie, resa ancora più moderna e innovativa dal servizio del gestore di garanzie per auto usate For Dealer.

L'azienda con un software dotato di algoritmo proprietario è in grado di stimare lo stato di usura e lo storico dell'auto, generando automaticamente i documenti contrattuali conformi in tutto e per tutto al Codice del Consumo, compresi la dichiarazione di conformità, il contratto di vendita e la stessa garanzia legale.

For Dealer si propone come partner autentico per concessionarie e rivenditori di auto usate, che possono contare su uno specifico know how per presentarsi e imporsi come realtà autorevoli e affidabili sul mercato.

Tornando al mercato delle auto usate, la regione con il maggior numero di compravendite è la Lombardia, seguita da Lazio e Campania.

Per quanto riguarda le alimentazioni, le preferite sono sempre le tradizionali. I più richiesti sono i modelli a diesel, poi quelli a benzina e a seguire quelli a GPL. Ancora tiepido l'interesse verso l'elettrico, anche se si stanno potenziando le infrastrutture e le strade italiane con un maggior numero di colonnine per la ricarica.

Tra le configurazioni più apprezzate ci sono i SUV e i crossover, mentre inizia a crescere in maniera importante l'interesse verso le berline, seguite a distanza dalle station wagon, dalle monovolume e dalle city car.

Tra le auto più richieste nel 2023 spiccano la Volkswagen Golf, l'Audi A3 e la Fiat Panda, modelli capaci di muoversi con una certa agilità ma all'occorrenza anche di intraprendere lunghi viaggi senza particolari problemi.