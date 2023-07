Quando parliamo di un'azienda di ambulanza privata parliamo praticamente di quella classica azienda e ce ne stanno tante fortunatamente non solo nelle grandi città che si occupano di offrire dei servizi che le ambulanze pubbliche non offrono e che comunque sono molto importanti per molti e molte pazienti e anche per le loro famiglie.

Infatti parliamo di quei servizi che offrono un trasporto sanitario per varie circostanze diverse a quelle persone che hanno bisogno di cure mediche e parliamo di servizi a parliamo del classico paziente che magari era un paziente oncologico che ha bisogno di cure mediche specializzato o pazienti in dialisi, persone con disabilità fisica o mentale che hanno bisogno di spostarsi da un posto all'altro e non è un servizio che offre un'ambulanza pubblica.

Prima di tutto perché le ambulanze pubbliche si occupano di altro e come sappiamo e si occupano di emergenza, e quindi si occupano di accompagnarci al pronto soccorso se per esempio stiamo male e all'interno delle stesse ci saranno medici e infermieri oltre che l'autista.

A parte che si occupano di altro e sono gratis come tutti sappiamo non hanno la flessibilità che hanno le ambulanze private che non le possiamo prenotare con anticipo e non hanno quegli stessi tempi di attesa e in poche parole i servizi delle ambulanze private offrono una maggiore attenzione e un servizio personalizzato al paziente.

Tra l'altro se pensiamo alle ambulanze pubbliche e pensiamo al periodo del coronavirus più pesante ci ricordiamo come sono rimaste ingolfate per tutti quei pazienti, ed è vero che parlavamo di una situazione straordinaria e fortunatamente non costante, però ha messo in luce anche i limiti della sanità pubblica che non ce la può fare senza il contributo di questa privata.

Oltre al fatto che comunque le ambulanze private garantiscono la stessa qualità per quanto riguarda gli automezzi e le dotazioni a bordo e soprattutto garantiscono un personale di qualità per quanto riguarda autisti e per quanto riguarda infermieri quando serve anche per quanto riguarda i medici.

Bisogna informare l'azienda di ambulanza privata sulle condizioni cliniche del paziente che dovranno trasportare

Ove dovessimo avere bisogno di un servizio da parte di queste ambulanze private o meglio dalle aziende o società di autoambulanza sarebbe bene informarle con un certo anticipo se per esempio sappiamo che dobbiamo aiutare una nostra persona cara che sarà dimessa dall'ospedale e abbiamo bisogno di un servizio di trasporto sanitario.

Quindi prima di tutto dobbiamo avvisarle appunto con un certo anticipo, e poi quando li contattiamo dovremmo intanto spiegare le condizioni cliniche della persona che dovranno accompagnare così loro potranno organizzare il trasporto nel migliore dei modi.

E ad esempio in base a quello che diciamo loro dovranno decidere se all'interno dell'ambulanza basteranno degli infermieri, o ci sarà bisogno anche di un medico perché magari la situazione clinica è abbastanza complessa.

Oltre al fatto che dovremo anche discutere della questione economica e della tariffa finale che dipenderà dal numero dei chilometri e da altri eventuali costi fissi.