Parco del Valentino, la discoteca "Life" va a bando: sarà un ristorante e cocktail bar

Ultime ore per presentare un’offerta per aggiudicarsi un pezzo di storia della movida del Valentino. Nelle scorse settimane infatti il Comune di Torino ha pubblicato un bando, con scadenza domani alle 12, per la concessione della discoteca Life. Aperta a metà degli anni novanta, il locale di corso Massimo d’Azeglio 3 ha fatto ballare generazioni di torinesi ed universitari, prima sotto il nome di “Top River”, poi “Vertigo” e "Matilda": dal 2006 circa in poi è noto come Life.

Gli interni del locale

Come si legge all’interno del bando di Palazzo Civico, la spazio dedicato alla movida è costituito da un “fabbricato principale distribuito su tre livelli, un piano rialzato, un seminterrato e una porzione interrata, circondato da un’area scoperta utilizzata a giardino e spazio per l’intrattenimento. L’ingresso al pubblico avviene dal viale lato Corso Massimo D’Azeglio tramite una scala che conduce al piano seminterrato; a questo livello, oltre all’ampia sala di ingresso collegata al guardaroba, sono presenti spogliatoi e servizi igienici”.



“Due comode scale – prosegue il bando - conducono al piano rialzato dove, in un ambiente più ampio, sono disposte su diversi livelli la zona ballo, spazio dj, bar, privé e servizi igienici, oltre ad alcuni locali di servizio utilizzati a cambusa, deposito, cucina e uffici del personale; una vetrata permette di aprire i locali verso l'area esterna di pertinenza. La copertura del fabbricato è piana, raggiungibile da ampie scale e risulta interdetta al pubblico. Al piano interrato sono presenti locali ad uso cantina/deposito”.

Sì alla musica, ma in via prevalente ristorante e cocktail bar

Il canone annuale, a base d’asta, per aggiudicarsi il Life è di poco meno di 69 mila euro. E il Comune è chiaro sulla destinazione d’uso futura di corso Massimo d’Azeglio 3: non potrà più essere solo una discoteca. Si potrà ballare e fare musica, ma in via prevalente dovrà essere un ristorante e locale per cocktail. Non sono ammessi ampliamenti alla struttura e non si potranno presentare offerte per realizzare all’interno sexy shop, phone center, money transfer, sala giochi, centro massaggi e agenzie di scommesse.