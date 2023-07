Picchiano ed insultano due clochard alla stazione di Collegno: denunciati due ragazzi

Due minorenni hanno aggredito e picchiato due clochard alla stazione ferroviaria di Collegno. La vicenda è accaduta ieri mattina, quando i Carabinieri sono intervenuti sul luogo dopo una segnalazione al numero di emergenza "112". Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato due giovani, di 15 e 16 anni, per aggressione.

Insultati e colpiti fino a buttarli a terra

Secondo le testimonianze, i ragazzi avrebbero inizialmente aggredito verbalmente e successivamente fisicamente i due senzatetto, colpendoli ripetutamente fino a farle cadere a terra. Dopo la violenza la coppia si è data alla fuga, ma è stata rintracciata poco distante dalla stazione ferroviaria grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area.

Feriti non gravi

I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto e sono stati trasportati all'ospedale di Rivoli, dove sono tuttora ricoverati, fortunatamente non in pericolo di vita. Le indagini sono ancora in corso, e i filmati delle telecamere di videosorveglianza sono stati acquisiti per ottenere ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell'aggressione.

Si cercano testimoni

I due giovani denunciati sono stati affidati ai rispettivi genitori, in attesa di ulteriori sviluppi. L’invito delle forze dell’ordine è che chiunque abbia informazioni si faccia avanti per fare chiarezza. E’ il secondo caso di violenza su clochard in pochi giorni.

A Biella clochard pestato a morte

A Biella sono state arrestate quattro persone con l’accusa di omicidio volontario in concorso per la morte di Giovanni Santus, senza fissa dimora pestato violentemente e poi abbandonato sotto l’acqua bollente della doccia.