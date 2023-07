Gestione finanziaria semplificata: perché le PMI dovrebbero investire in software di contabilità

La gestione finanziaria è uno di quei fattori che può determinare il successo o il fallimento di qualsiasi impresa, e le PMI logicamente non esulano da questa regola. La contabilità, l'analisi e la gestione dei dati fanno parte di un ecosistema di processi che richiede l'utilizzo di strumenti specifici, oltre che di competenze settoriali avanzate. Ecco spiegato perché al momento i software di contabilità rappresentano una soluzione determinante per le piccole e medie imprese, nonostante siano comunque presenti delle sfide da vincere.

Cosa si intende per gestione finanziaria semplificata?

La gestione finanziaria semplificata è un approccio alla contabilità che si basa su un dogma preciso: ottimizzare i processi interni delle aziende e delle PMI, al fine di migliorarne l'efficienza e di ridurre i costi. Questo metodo prevede l'utilizzo di strumenti e tecnologie avanzati, come i già citati software di contabilità, che automatizzano e semplificano le principali attività relative alla gestione delle finanze aziendali.

Il ruolo decisivo dei software di contabilità

Quando si parla dei software di contabilità, si fa riferimento a dei programmi sviluppati per supportare le aziende nella gestione e nel controllo delle transazioni finanziarie, come la fatturazione, i pagamenti e la generazione dei report relativi ai costi e ai ricavi. Per esempio, TeamSystem è un'azienda leader in questo settore, che può contare su alcune soluzioni oramai adottate da molte realtà imprenditoriali, come Fatture in Cloud.

Questi software presentano svariati vantaggi per le PMI, tra cui l'automazione dei processi, dato che consentono di cancellare alcune attività ripetitive. Inoltre, ciò permette anche di minimizzare il rischio dovuto agli errori umani, che nella contabilità possono risultare molto pericolosi. Fra le altre cose, danno la possibilità di accedere ai dati finanziari in tempo reale, non solo da PC ma anche da dispositivi mobile come gli smartphone.

In secondo luogo, molti software di contabilità possono essere facilmente integrati con altre applicazioni aziendali, come i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e i programmi di gestione delle risorse umane (HRM). Infine, nella maggior parte dei casi i software di contabilità possono essere personalizzati in base alle esigenze dell'azienda.

Gestione finanziaria nelle PMI: le sfide del futuro

Come anticipato ad inizio articolo, le PMI tricolori devono affrontare alcune sfide urgenti, dettate dal nostro ritardo nella corsa alla digitalizzazione. Si fa ad esempio riferimento alla necessità di adattarsi velocemente alle nuove tecnologie, e alle innovazioni portate anche dai software di contabilità e di gestione finanziaria.

Inoltre, progredire significa anche investire parecchio nella formazione dei dipendenti, e questo è uno dei settori in assoluto più delicati per quel che riguarda lo sviluppo digitale della Penisola. Naturalmente conta molto anche la sicurezza dei dati, visto che le PMI hanno l'esigenza di proteggersi dalla fuga di informazioni, dalle violazioni e dagli attacchi informatici.

Conclusioni

In definitiva, la gestione finanziaria semplificata tramite l'utilizzo dei software di contabilità è una di quelle opportunità che le aziende non devono farsi sfuggire. Ne va della loro sopravvivenza e del loro sviluppo, in una società che viaggia a vele spiegate verso la digitalizzazione.