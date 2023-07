Ceres, è nato prima il paese o la birra? In val di Lanzo "schiuma" la voglia di festa

A Ceres (nelle valli di Lanzo e più precisamente nella val d'Ala), fervono i preparativi, è proprio il caso di dirlo: il piccolo Comune, infatti, si appresta a celebrare i 60 anni del marchio omonimo di birra. Appuntamento per sabato 22 luglio.



Ma la famosa bevanda, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non viene prodotta in paese e non ha nulla a che fare con il suo nome. La birra in questione, infatti, è prodotta in Danimarca dalla Ceres Brewery di Aarhus ed è stata importata in Italia a partire dal 1963, conquistando così in 60 anni una posizione di spicco tra i suoi estimatori. Il nome, invece, deriva dalla scelta dell'azienda produttrice di onorare Cerere, la dea della fertilità.