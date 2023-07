Sanità, Valle (PD): “Posti letto Arcuri: a che punto siamo in Piemonte?"

"Il decreto Rilancio del maggio 2020 prevedeva per il Piemonte l’attivazione di 299 posti di terapia intensiva, le cd. “rianimazioni di Arcuri”. Un anno dopo, nel giugno del 2021, erano stati attivati solo 20 posti e la nostra Regione risultava tra le più in ritardo. Ma oggi a che punto siamo? Quante “rianimazioni Arcuri” sono state realizzate? Ho presentato un’Interrogazione chiedendo all’assessore Icardi di illustrare lo stato di fatto a tre anni dal decreto Rilancio. Le notizie che ci giungono sono tutt’altro che confortanti: all’ospedale San Luigi di Orbassano hanno solo recintato il cantiere e portato una ruspa, i lavori per l’ampliamento del Pronto soccorso e della rianimazione pare inizieranno solo a settembre. Anche all’ospedale di Rivoli i lavori sono fermi da tempo e i locali destinati da mesi. Considerando che le risorse sono state stanziate nell’estate del 2020 e il Covid nel frattempo è finito, non proprio una prova di efficienza" lo afferma Daniele Valle, Vicepresidente del Consiglio Regionale – Consigliere regionale PD