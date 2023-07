Nuova vita per il Life: 3gm Srl si aggiudica la discoteca del Valentino

Nuova vita per la discoteca Life del Valentino. Nelle scorse settimane il Comune di Torino aveva pubblicato un bando per la concessione del locale in corso Massimo d'Azeglio 3. Questa mattina si è svolta l'apertura delle buste: vincitrice è risultata la società 3gm Srl, già concessionaria del bene, che ha presentato un'offerta pari alla base di gara per un canone annuo di quasi 69mila euro.

Prima Top River e Matilda

Aperta a metà degli anni novanta, all'interno della discoteca hanno ballato generazioni di torinesi ed universitari, prima sotto il nome di “Top River”, poi “Vertigo” e "Matilda": dal 2006 circa in poi è noto come Life.

Sì alla musica, ma in via prevalente ristorante e cocktail bar

Il Comune nel bando è stato chiaro sulla destinazione d’uso futura di corso Massimo d’Azeglio 3: non potrà più essere solo una discoteca. Si potrà ballare e fare musica, ma in via prevalente dovrà essere un ristorante e locale per cocktail. Non sono inoltre ammessi ampliamenti alla struttura.

Il commento

"Il Life - commenta il vicecapogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao - costituisce uno dei posti iconici della musica torinese. Vi hanno suonato ì migliori dj italiani e internazionali dagli anni ‘90 a oggi, David Guetta, Bob Sinclair, Gigi D’Ag, Albertino, solo per citarne alcuni…". "Speriamo venga portata avanti questa tradizione", conclude il consigliere di minoranza.