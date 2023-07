Galileo si prepara alla "seconda generazione": contratti dai 300 milioni per Thales Alenia Space

Contratti per 300 milioni sottoscritti da Thales Alenia Space con Esa per il nuovo progetto di Galileo

C'è ancora spazio, nello Spazio, per i grandi player con il cuore (anche) a Torino. Come nel caso di Thales Alenia Space, che ha firmato con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) contratti per un importo complessivo di oltre 300 milioni di euro per la progettazione e realizzazione, attraverso il suo consorzio europeo, del segmento di missione di terra di Galileo di seconda Generazione e per la fornitura delle attività di supporto ingegneristico del sistema.

Questi due contratti, nei quali sono coinvolti anche Leonardo e Telespazio (Joint Venture tra Leonardo 67% e Thales 33%) forniranno ad ESA l’infrastruttura di Terra per la costellazione di satelliti Galileo di seconda generazione e le attività di ingegneria a livello di sistema e di assistenza tecnica (SETA).

La prima versione del nuovo sistema di missione di Terra di Galileo di seconda generazione è previsto entrare in funzione in tempo per supportare il lancio e la fase iniziale di orbita (LEOP) del primo satellite di questa seconda generazione e per sostenere la convalida in orbita delle prime capacità G2G. Nei prossimi anni è previsto il lancio di un totale di 12 satelliti. Il sistema comprende diverse innovazioni tecnologiche di livello mondiale, flessibilità nonché un'infrastruttura sicura e modernizzata.

La seconda versione del segmento di missione di Terra, responsabile delle missioni dei satelliti G1G e dei nuovi satelliti G2G, è responsabile della generazione e dell'up-link dei servizi di navigazione ai satelliti Galileo e sarà in grado di mantenere la sincronizzazione dei satelliti con un riferimento temporale comune, fornendo allo stesso tempo prestazioni di posizionamento, navigazione e temporizzazione all'avanguardia a oltre quattro miliardi di utenti in tutto il mondo.

In parallelo, Thales è coinvolta in due contratti per la sicurezza informatica del programma Galileo di seconda generazione per garantire la sicurezza del sistema Galileo.

“Ringrazio l'ESA, la Commissione europea ed Euspa per la fiducia mostrata nei confronti della nostra Società in questa sfida che coinvolge l’Europa - dice Massimo Comparini, amministratore delegato Thales Alenia Space Italia -. Questo contratto, che segue quello per la realizzazione dei satelliti Galileo di Seconda Generazione, conferma la capacità di Thales Alenia Space di affrontare sistemi spaziali complessi grazie alla riconosciuta competenza nel campo delle costellazioni e nelle soluzioni di navigazione spaziale”.