Iveco, ancora stabilizzazioni: stavolta tocca al Polo logistico, altri 25 contratti sicuri

Continuano le stabilizzazioni nel mondo Iveco. Questa volta tocca a 25 lavoratori (su un totale di 91 precari) presso lo stabilimento della logistica di San Mauro. E' questo il frutto dell'accordo sottoscritto tra l'azienda e tutti i sindacati metalmeccanici nella giornata di ieri.

Porte aperte anche per altri futuri contratti

Una decisione che segue, a qualche mese di distanza, la stabilizzazione che aveva riguardato altre 18 persone. E potrebbe non essere finita qui: "L’accordo sottoscritto prevede la possibilità di stabilizzare ulteriori lavoratori nel corso dei prossimi dodici mesi con la garanzia che, nel frattempo, nessuno degli attuali lavoratori in somministrazione venga lasciato a casa - dice Ugo Bolognesi, responsabile stabilimenti Iveco per la Fiom Cgil di Torino -. Pensiamo sia indispensabile trasformare anche gli ulteriori lavoratori precari in lavoratori a tempo indeterminato come unica via per dare una solida continuità al futuro del Polo Logistico di San Mauro, che come buona parte degli impianti Torinesi del gruppo ha un’età media intorno ai cinquant’anni”.