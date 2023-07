Ancora tensioni e incidenti tra No Tv e forze dell'ordine al cantiere di Chiomonte

Ancora tensioni al cantiere di Chiomonte nella notte appena trascorsa. "Mia nonna partigiana me l'ha insegnato tagliare le reti non è reato", questo il coro che si è levato dalla rumorosa battitura mentre le reti del cantiere venivano tagliate nonostante l'utilizzo di idrante e lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine", hanno scritto sulla loro pagina Facebook i No Tav, raccontando quanto successo nelle scorse ore.

Gli incidenti sono andati avanti per circa mezz'ora: la notte prima i manifestanti avevano tentato invece un assalto al cantiere di San Didero. E fin da adesso cresce la paura pensando che nel prossimo fine settimana è in programma il Festival Alta Velocità a Venaus, in passato teatro anche di scontri con problemi di ordine pubblico.

"Stanotte i No Tav hanno di nuovo assaltato il cantiere di Chiomonte: c'è una sola parola per definirli in maniera adeguata: vigliacchi! La mia piena solidarietà va a tutte le persone che, con spirito di servizio e abnegazione, lavorano nel cantiere, anche vigilando e presidiandone la sicurezza", ha dichiarato l'assessore regionale al lavoro Elena Chiorino.