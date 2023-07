Da Torino al Michigan: replicato in Usa il format di successo di Vtm - Vehicle and Transportation Innovation Meetings

Grande affermazione del Piemonte alla prima edizione dell'evento VTM Michigan, nato a seguito del successo di VTM Torino, la business convention piemontese dedicata al futuro della mobilità e dei trasporti il cui format è stato ora replicato oltre oceano. È stata questa la prima tappa di avvicinamento alla prossima edizione di VTM Torino, la manifestazione voluta e supportata anche in questa occasione da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino e organizzata dal partner francese ABE – Advanced Business Events in collaborazione con Ceipiemonte che tornerà in Piemonte il 26 e 27 marzo 2024 al Lingotto Fiere di Torino.

A VTM Michigan - che si è svolto in formula ibrida in presenza e in digitale a Novi (nella Contea di Oakland) il 12 e 13 luglio - il Piemonte ha avuto un ruolo di assoluto protagonista ed è stato rappresentato da 18 imprese la cui partecipazione è stata resa possibile nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) “Automotive & Transportation”, “Meccatronica” e “Aerospazio”, promossi da Regione Piemonte e co-finanziati nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020 e gestiti da Ceipiemonte.

“Il successo del VTM Michigan dimostra che l’impegno del Piemonte per facilitare l’ingresso delle PMI nel mercato estero è uno sforzo che ripaga. Anche per questo motivo abbiamo deciso di raddoppiare gli investimenti per l’Internazionalizzazione stanziando per quest’anno 2 milioni e 423mila euro in più - afferma l’assessore regionale Fabrizio Ricca -. Siamo la regione leader in Italia per automotive e aerospazio, per la manifattura d’eccellenza e per l’agroalimentare. Il minimo che possiamo fare è spiegarlo a tutto il mondo per vendere ovunque i nostri prodotti e attirare qui nuovi investitori”.

“Il Michigan è stato scelto non a caso per esportare il marchio VTM fuori dai confini nazionali - dichiara Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino -. Entrambe città dell’auto, Torino e Detroit portano avanti da tempo rapporti consolidati anche grazie al lavoro della nostra Camera di commercio che, negli anni, non ha mai smesso di cooperare con enti governativi e con la comunità business americana. La Camera di Torino ha investito per supportare le imprese torinesi nell’aprire una sede nell’area di Detroit, tramite servizi come il Global Access Program e Assist In. E oggi Detroit sta prendendo a modello la nostra città per la sperimentazione della guida autonoma, creando parchi tecnologici e campus. In virtù di questi legami e sinergie, abbiamo accolto con favore la proposta arrivata dal Michigan di organizzare un’edizione americana di VTM, un’occasione unica per presentare l’ampia e qualificata offerta del Piemonte nel settore automotive, oggi forte di investimenti in tecnologie green e servizi avanzati che potremo far conoscere compiutamente nel grande appuntamento di Torino a marzo 2024”.

“Il successo di VTM Torino, gestito da Ceipiemonte all’interno di una precisa strategia di internazionalizzazione di tutto il comparto della mobilità presente sul nostro territorio, ha permesso la generazione di uno spin off come VTM Michigan - dichiara Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte. D’altra parte, la conferma che l’edizione torinese sia la più grande business convention internazionale per l’automotive e i trasporti in Italia è nei numeri: nell’ultima edizione del 2022 ha visto la partecipazione di oltre 300 aziende, 136 divisioni acquisti e R&D rappresentate da 210 buyer e la realizzazione di 3.500 b2b”.

VTM Michigan ha visto incontri B2B, workshop industriali e conferenze tecniche animate da importanti player del settore sui trend e sulle politiche di acquisto e di gestione della supply chain. Anche il Piemonte è stato protagonista di questo ricco calendario. Il 13 luglio l’ecosistema imprenditoriale della regione è stato il focus del workshop Piemonte: Innovation Driven by Tradition in the Transportation Sector, un momento di presentazione e approfondimento delle competenze di una regione culla storica dell’industria manifatturiera, in particolare automobilistica, dove la tradizione industriale e un potente impulso per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione sono supportati dalla sinergia tra grandi player, istituzioni, PMI e start up, motori dello sviluppo della mobilità del futuro e leve per attrarre investimenti esteri di alto livello.



Oltre 100 i b2b tra le aziende piemontesi e grandi nomi dell’automotive internazionale, tra cui Continental, Denso, Eaton, Hitachi Astemo, Hyundai Mobis, Magna, One-Our Next Energy, Valeo Nord America, Volkswagen Messico, Yanfeng. Il Piemonte ha partecipato a VTM Michigan forte delle competenze più tradizionali delle sue imprese e con la capacità di coprire l’intera catena del valore per il settore automotive anche negli ambiti più innovativi. La presenza piemontese in Michigan ha incluso un’offerta molto competitiva di parti e componenti in plastica e metallo, ma anche servizi avanzati di progettazione, ingegneria e sviluppo prodotto, soluzioni per il sistema batteria e BMS, competenze nel testing, validazione e certificazione, nonché capacità di costruire nuovi veicoli elettrici per la mobilità urbana e per l’ultimo miglio, impianti, stampanti 3D, nastri trasportatori fino alle macchine utensili.

Gli Stati Uniti sono il principale mercato di sbocco del Piemonte al di fuori dell’Ue-27 e nel primo trimestre 2023 hanno generato una quota dell’8,5% dell’export regionale per un totale che supera 1.3 miliardi di euro. Tradizionalmente Piemonte e Stati Uniti sono legati da un forte interscambio: nel solo I trimestre 2023, complessivamente le esportazioni piemontesi di mezzi di trasporto, autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, macchinari e apparecchiature hanno registrato il 51,7% del totale dell’export regionale verso gli Stati Uniti, che si confermano quindi un mercato di riferimento per i settori automotive e meccatronica. (Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat)

L’industria automobilistica sta attraversando un periodo di grande transizione verso una mobilità più sostenibile e basata su veicoli sempre più connessi ed autonomi e il Michigan gioca un ruolo centrale nelle evoluzioni del settore, grazie alla presenza di importanti università e centri di ricerca e sviluppo, oltre che delle maggiori industrie automobilistiche. In particolare, Novi è situata nella contea di Oakland, cuore pulsante dell’industria automotive/ automobilistica americana, zona che include Auburn Hills (sede di Ford Motor), Dearborn (sede di Chrysler - Stellantis) e Detroit (sede di General Motors). Dei 100 maggiori fornitori americani, 96 sono presenti in Michigan e 60 hanno nel Michigan la loro sede principale. Il 19% della produzione auto negli USA è in Michigan, dove sono presenti anche costruttori europei (Daimler, Volkswagen) e asiatici (Toyota, Honda, Nissan e diverse case cinesi).