A Grugliasco in arrivo 408 "social card" per la spesa delle famiglie in difficoltà

La graduatoria dei beneficiari della nuova 'social card' istituita dal Governo per permettere di fare acquisti alle famiglie e alle persone in difficoltà economica è stata stilata da INPS sulla base dei dati presenti nelle certificazioni Isee richieste entro il 12/5/2023 con priorità ai nuclei con componenti nati tra il 2023 e il 2009, in ordine di precedenza per i nuclei con componenti più piccoli.