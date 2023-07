Cacche non raccolte e in giro senza guinzaglio: a Torino 379 multe ai padroni di cani maleducati. Maglia nera la 5

Cacche non raccolte e in giro senza guinzaglio: 379 multe a padroni di cani maleducati

I padroni di cani più maleducati? A Torino si concentrano tra Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento e Vallette. Su 379 multe fatte dalla Polizia Municipale ai proprietari di quattro zampe, nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 18 luglio 2023, ben 176 sono state fatte in Circoscrizione 5. Oltre il 46% delle sanzioni è stato elevato dai Civich nella zona di Torino nord.

2° posto della maleducazione alla Circoscrizione 4

A notevole distanza, conquistano il secondo podio della maleducazione i padroni di cani della Circoscrizione 4. Tra San Donato, Parella e Campidoglio, gli agenti hanno riscontrato 52 violazioni. Medaglia di bronzo dell'inciviltà in Circoscrizione 1, dove in poco più di un anno e mezzo sono state fatte 41 multe. Al contrario nello stesso periodo i padroni di Fido della 7 - da Aurora, Vanchiglia e Madonna del Pilone - sono stati sanzionati appena nove volte.

Mancanza di documenti e cani lasciati liberi

Le violazioni più ricorrenti - ha spiegato l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, rispondendo ad un'interpellanza del capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò - "sono riconducibili all'irregolarità nell'accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche ed alla mancanza di documenti da portare al seguito da parte dei conduttori dei cani" . In molti casi quindi i cani sono lasciati senza guinzaglio non nelle apposite aree, ma nei viali, parchi giochi o altre zone.

11 multe a chi non ha raccolto la cacca

Ma non mancano le multe a chi non raccoglie la cacca del 4 zampe. Tra Borgo Vittoria e Vallette, nel periodo 2022/2023, sono state fatte undici multe per omessa raccolta delle deiezioni canine. Le sanzioni vanno da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro.

Sempre più cani censiti all'anagrafe canina

"Secondo i dati diffusi all’inizio dell’anno in corso dall’assessore regionale Caucino - ha aggiunto Tresso - a Torino si assiste da anni ad un aumento sensibile e continuativo del numero di cani registrati all’anagrafe canina. Erano 75.312 nel 2020, sono diventati 79.726 nel 2021, e 82.247 nel 2022. Su scala regionale i cani censiti sono circa 800.000".

Per l'assessore comunale accanto alle multe, serve però una "qualche forma di dissuasione di natura comunicativa ed educativa".