Diverse strade della provincia chiuse per lavori nei prossimi giorni

Diverse le strade della provincia chiuse per lavori nei prossimi giorni

Chiuderà da martedì 25 a mercoledì 26 luglio, dalle 7 alle 19, la strada provinciale 65 c01 “di Lugnacco”, dal km 1+750 al km 2+342, nel territorio del Comune di Val di Chy. Si tratta di effettuare alcuni ripristini e rappezzature puntuali della pavimentazione; la chiusura al transito sarà per tutte le categorie di utenti, con deviazione del transito su percorso alternativo segnalato in loco.



Sempre nel territorio del Comune di Val di Chy, verrà chiusa al transito la strada provinciale 66 “di Vico Canavese”, dal km 0+900 al km 1+900, da mercoledì 26 a venerdì 28 luglio, dalle 7 alle 19. In questo caso i lavori riguardano la manutenzione straordinaria della pavimentazione; anche qui il traffico sarà deviato su percorso alternativo.

La strada provinciale 123 “di San Felice” sarà chiusa al traffico dalle 8 di lunedì 31 luglio alle 18 di venerdì 4 agosto nel tratto compreso tra il km 1+697e il km 2+415 nel Comune di Pino Torinese per lavori di posa della fibra ottica. Saranno esclusi dal blocco i mezzi di soccorso e quelli dei residenti; tutti gli altri saranno deviati su un percorso alternativo.

Ordinanza anche per la strada provinciale 188 “del Colle Braida” dal km 10+970 al km 11+100 nel Comune di Sant’Ambrogio di Torino da oggi, lunedì 24 luglio, fino a venerdì 11 agosto per lavori di posa di cavi elettrici. Questi gli orari di chiusura: nei giorni feriali dalle 22 alle 8, con apertura al transito, quindi, dalle 8 del sabato alle 22 del lunedì successivo.

Nelle date e negli orari in cui è attivo il fermo della strada, è sospeso il divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 2 metri dal km 9+800 al km 19+550 nel senso di marcia dal piazzale della Sacra di San Michele ad Avigliana, e dal km 0 al km 9+800 nel senso di marcia da Giaveno alla Sacra di San Michele.