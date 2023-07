“Ambiente e economia: ma quanto inquina il web?”

In un'epoca in cui la sostenibilità e il cambiamento climatico sono al centro dell'attenzione, il mondo digitale sta affrontando una cruciale trasformazione e giocherà un ruolo sempre più cruciale per il futuro del nostro pianeta. Gli impatti ambientali e il consumo energetico di internet, infatti, sono sempre più rilevanti, e in trend crescente.

Proprio di questo abbiamo parlato con il Dott. Riccardo Marvaldi, il fondatore e CEO di Net Zero Digital, una Startup Innovativa con sede a Torino che in pochi anni è diventata un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per i temi legati alla sostenibilità digitale.



La sostenibilità digitale è oggi uno dei trend a più grande crescita sia a livello nazionale che internazionale, ma cosa significa in concreto? Quanto inquina internet?

L'idea di Net Zero Digital nasce dalla consapevolezza che il settore digitale, sebbene abbia giocato un ruolo importante nella decarbonizzazione, deve ora affrontare le sfide del suo stesso impatto ambientale. L’industria del web è una delle più energivore al mondo, tanto che se fosse equiparata a una nazione sarebbe la quarta nazione più inquinante al mondo. Numeri che sono destinati ad aumentare nei prossimi anni e che rischiano di avere un impatto fortissimo sul nostro futuro. Qual è la chiave per unire il digitale e il green in un binomio vincente?

La chiave è trovare un equilibrio tra l'innovazione tecnologica e la sostenibilità. Dobbiamo fare in modo che il progresso digitale sia al servizio dell'uomo e del nostro pianeta, perseguendo sempre il benessere collettivo. Vogliamo essere protagonisti di una trasformazione positiva e duratura, dove il digitale e il green vanno di pari passo, per un futuro migliore per tutti.

Qual è il ruolo dell'Italia e delle aziende italiane nella promozione della sostenibilità digitale?

L'Italia e le aziende italiane giocano un ruolo fondamentale nella sostenibilità digitale. Il sistema Paese è a un bivio, tra rivoluzione green e rivoluzione digitale, e sta affrontando in modo proattivo questi temi, spinto anche dalle istituzioni europee e dalle finanza. Anche il mondo istituzionale e accademico dimostra una grande attenzione a questi concetti, che sono alla base anche delle principali direttive del PNRR. E’ una grandissima opportunità per l’Italia.

Come l'adozione di soluzioni digitali sostenibili da parte delle aziende può fare la differenza?

Ogni azienda che adotta soluzioni sostenibili compie un passo avanti verso un futuro migliore per il pianeta. Ridurre i consumi e le emissioni del digitale è un obiettivo concreto, e la sensibilizzazione e la formazione sono alla base di ogni cambiamento positivo. Inoltre, c’è una correlazione molto stretta tra sostenibilità digitale e performance del web: molto spesso infatti il web inquina perché, semplicemente, funziona male o è poco efficiente, a dimostrazione che la sostenibilità non è un ostacolo alla crescita, ma un motore di innovazione e competitività.

Come Net Zero Digital supporta le aziende nello sviluppo di presenze digitali più sostenibili?

Net Zero Digital offre un'assistenza completa alle aziende, guidandole nella trasformazione del proprio digitale verso la sostenibilità. Abbiamo elaborato un algoritmo proprietario e sviluppato un know-how unico per rendere i siti web e le proprietà digitali aziendali efficienti ed efficaci, applicando i principi ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) a 360 gradi, sulla base di una convinzione precisa, ovvero che il web possa avere un impatto positivo sul mondo, a patto che sia fatto bene, in modo efficiente e e che metta al centro l’uomo e non la tecnologia fine a se stessa.

Qual è l'approccio per creare un Internet più sostenibile?

Noi crediamo che l'internet sostenibile si costruisca passo dopo passo, dedicandoci ad ogni singolo progetto. Ogni sito web che rendiamo più efficiente è un passo avanti verso un Internet globale ecosostenibile, anche collaborando con web agency, consulenti e agenzie di comunicazione. Unire competenze e conoscenze per sviluppare soluzioni innovative e ridurre l'impatto ambientale nel digitale.

Come vedete l'evoluzione del mercato della sostenibilità digitale?