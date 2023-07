Blitz della polizia all'ex manifattura Tabacchi: scoperti tre stranieri che dormivano all'interno e con allacci abusivi alla rete elettrica

Controllo ad Alto Impatto, ieri mattina, nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi di corso Regio Parco. A effettuarlo, per il contrasto di situazioni di degrado urbano, sono state la polizia, la municipale e i tecnici dell'Ireti.

Nella struttura sono state rintracciati tre stranieri che dormivano in stanze attrezzate con reti, materassi e corrente elettrica ottenuta illecitamente attraverso pericolosi allacci abusivi alla centrale elettrica interna.

Le tre persone sono state denunciate per il furto della corrente elettrica e per l'accesso abusivo all'edificio. Inoltre, due dei tre sono stati denunciati anche per la violazione delle norme sull’immigrazione in quanto irregolari sul territorio nazionale.