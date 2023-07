Daniela Zaccuri: la maestra della cucina bio al ristorante Mezzaluna

Affermarsi nel settore della ristorazione richiede grande maestria e forza d’animo: bravura, soprattutto, e talento. La cucina vegana, poi, è “figlia” di studio, vocazione, passione: per questo motivo, oggi vogliamo approfondire l’enorme lavoro svolto dalla chef Daniela Zaccuri del ristorante Mezzaluna nel pieno centro di Torino. Una storia, questa, che merita di essere conosciuta e raccontata.

Chi è Daniela Zaccuri, chef del ristorante Mezzaluna a Torino

Nel 1994, è iniziata ufficialmente la storia del ristorante Mezzaluna. Non era ancora un ristorante, ai tempi: era una bottega alimentare. Soprattutto, era un sogno da dove iniziare a coltivare la propria passione per la cucina vegetale, per una cucina sana. Stiamo parlando di quasi trent’anni fa. Nessuna moda, nessun trend, solo l’inizio di quello che oggi è ben consolidato: sapere di avere altre alternative rispetto alla cucina classica .

Dietro quella bottega alimentare c’erano due persone, due torinesi, ovvero Daniela Zaccuri e Claudio Viano, che, dopo aver trascorso l’estate al Circolo Vegetariano di Calcata, a cucinare prodotti a base di erbe selvatiche e organizzare grigliate all’aperto con tofu e seitan, hanno deciso di portare le loro idee nella città d’origine, ovvero Torino.

Questo è stato l’inizio, il primo passo verso l’apertura di una bottega alimentare con alimenti naturali e macrobiotici. Le insidie? Molte: nel 1994, ben pochi conoscevano la cucina vegetale e i suoi vantaggi. Pochissime persone si informavano sul settore alimentare, sugli allevamenti e sull’agricoltura intensiva.

Dalla bottega alimentare al ristorante: così continuava il sogno

Lo abbiamo detto: per affermarsi nel settore della ristorazione ci vuole pazienza, ma anche il coraggio di coltivare i propri sogni e di non tradire mai i propri ideali. La chef Daniela Zaccuri ha iniziato a farsi conoscere per le sue specialità dolci e salate, rigorosamente vegan, biologiche e senza zucchero.

Con gli anni, tra tecniche, nuove preparazioni e studio, è diventata una delle massime esperte della cucina vegan a Torino, ma non solo: ha saputo rivisitare tanti classici della tradizionale cucina piemontese, da proporre ai propri clienti. La bottega, così, si è ingrandita ed è diventata un ristorante, un punto di riferimento per tutti coloro che iniziavano a comprendere la cucina vegana e i suoi principi.

Alla base di tutto, Mezzaluna non è “solo” un ristorante, ma un luogo dove si sperimenta sapientemente con gli ingredienti, dando spazio alla creatività, all’esaltazione dei sapori. Senza crudeltà. Sostenendo il pianeta e ogni essere vivente. Con uno sguardo al futuro, alla natura, alla bellezza di mangiare e pensare bene.

I piatti iconici di Daniela Zaccuri

Quando si sperimenta in cucina ci vuole davvero inventiva. Talento, passione, creatività, la voglia di stupire e di conquistare il palato dei propri clienti. È questo il caso di Daniela Zaccuri, che non ha mai smesso di ricercare l’eccellenza nei suoi piatti, tanto da riuscire nell’intento di entrare nella storia della cucina vegan proponendo delle specialità pazzesche.

Un esempio tra tutti? L’insalata russa, come da tradizione piemontese, ma senza uova: un piatto originale che è presente nel menù da ormai parecchi anni e che in molti provano, vegan e non.

Tra gli altri piatti iconici creati dalle mani sapienti e dall’ingegno di Daniela troviamo gli sformati di quinoa e di miglio, o ancora la pasta ripiena della tradizione rivisitata vegana.

Nel menù del ristorante Mezzaluna, tuttavia, si è sempre dato ampio spazio alla cucina d’Oriente, come il Vegan Pad Thai, un grande classico immancabile. Tra polpette e scaloppine di seitan, agnolotti e persino bagna caoda di alghe, ci sono tutti i sapori che desideriamo per un’autentica esperienza vegan nel pieno del centro di Torino.

Non ci siamo però dimenticati dei dolci, che meritano una menzione speciale: preparati rigorosamente da Daniela, c’è la possibilità di provare la vegan Sacher, o ancora crostate dolcificate con malto di cereali, tofucake, mousse e tanto altro. Per finire il pasto nel modo più dolce e indimenticabile.

Mezzaluna, il ristorante vegano a Torino da provare assolutamente

Grazie alla visione di Daniela Zaccuri, decisa sin dagli inizi a creare una nuova tradizione gastronomica dedita al bio e al vegan, oggi Mezzaluna è uno dei massimi punti di riferimento per vegani (e non) a Torino.

La cucina, qui, è un equilibrio di sapori che appaga l’occhio, il palato e l’anima, con la consapevolezza di mangiare in modo sano, pulito, autentico. Mangiare qui è un’esperienza che ci sentiamo di consigliare caldamente.