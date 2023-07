Aumenti biglietti blu e strisce blu, FI sulle barricate con 2 raccolte firme: "Sosta gratis davanti ospedali"

Avevano già detto no in Sala Rossa agli aumenti dei biglietti bus e strisce blu, ma ora Forza Italia è pronta a dare battaglia con due raccolte firme. Lunedì il Consiglio Comunale, con 21 voti a favore della maggioranza e il no della minoranza, ha dato il via libera ai rincari Gtt. Dal 1° ottobre il ticket singolo cartaceo da 100 minuti passerà da 1.70 euro a 2 euro (1.90 euro se digitale), il Multicity (il carnet da sei biglietti da 100 minuti) aumenterà da 10 a 11.80 euro.

Gli aumenti della sosta

Ma anche la sosta a pagamento subirà dei rincari: la tariffa smart passerà da 1 euro a 1.20 euro; la ridotta, da 1.30 euro a 1.50 euro; l'ordinaria, da 1.50 euro e 1.70 euro e la centrale, da 2.50 euro a 2.80 euro. Ma Forza Italia non ci sta a "questa politica che discrimina le auto nella città dell'auto" e in maniera compatta annuncia una mobilitazione.

Che coinvolge il coordinatore provinciale di Forza Italia a Torino Roberto Rosso, il coordinatore cittadino Marco Fontana, il capogruppo azzurro in Sala Rossa Andrea Tronzano, il vicecapogruppo Domenico Garcea e i consiglieri delle 8 Circoscrizioni Alberica Confalonieri, Davide Balena, Francesco Violi, Walter Caputo, Felice Scavone, Antonio Cuzzilla, Antonio Canino, Luciano Speranza, Veronica Pratis e Francesca De Coll. Il commento

E se il sindaco Stefano Lo Russo in Sala Rossa ha ribadito la volontà di tenere Gtt pubblica, Tronzano attacca: "Il patto per Torino non deve essere un cappio per i torinesi o trasformarsi da opportunità di rilancio dei conti in incubo, vedi aumento tassazione Irpef e ora questo. Mi domando allora perché non vendere il 49% di Gtt? È proprio un insulto parlarne?". A fargli eco Garcea, che chiede "una seria analisi dell'effettiva gestione delle risorse aziendali di GTT".

Rincari strisce blu anche in periferia

E i rincari delle strisce blu, come sottolineano i consiglieri di Circoscrizione, colpiranno il centro ma anche le periferie. E anche la zona ospedali. L'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, la scorsa settimana, ha annunciato che si sta lavorando per non aumentare i parcheggi blu davanti ai nosocomi. Al momento però non c'è ancora certezza su quest'ultimo punto.

"Aboliamo strisce blu davanti agli ospedali"