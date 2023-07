Collegno, esplode la battaglia in Consiglio sulla legalizzazione della cannabis

Grandi temi, anche in piccoli Comuni. In questi giorni prende quota a Collegno lo scontro politico sul tema della legalizzazione della cannabis. Ovviamente un argomento che non può risolvere da solo il Consiglio guidato dal sindaco, Francesco Casciano , ma che comunque sta agitando le settimane estive della città. Da un lato, infatti, la maggioranza di centrosinistra a sostegno della giunta ha approvato la mozione del Movimento Cinque stelle che richiede l’approvazione di una legge per la legalizzazione della cannabis.



Schieramento diametralmente opposto, invece, per la Lega Salvini Piemonte. “I consiglieri della maggioranza pensano a come legalizzare la cannabis anzichè risolvere i problemi della città. Non è consentendo ai cittadini di drogarsi che si dimenticheranno della realtà in cui versa la nostra città”, dice Giovanni Parisi, consigliere comunale e segretario cittadino del Carroccio. E aggiunge: "Legalizzare le droghe sarebbe una follia: non riduce la criminalità, anzi rafforza le organizzazioni criminali che potranno agire alla luce del sole e ha effetti pesanti sulla salute dei giovani favorendo l’ingresso dei ragazzi nel mondo della droga”.