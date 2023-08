A Villaretto spunta una panchina per l’ambiente: “L’immondizia non concima: salva il mondo, salva te stesso”

Una panchina per riflettere e sensibilizzare. E’ stata dipinta oggi la panchina per l’ambiente di Villaretto. I colori sono quelli blu, con sfumature verdi. I colori della terra. A realizzarla il maestro Vito Navolio, su precisa volontà della Circoscrizione 6, con il presidente Valerio Lomanto e la coordinatrice all’Ambiente Giulia Zaccaro che si sono interessati in prima persona. Decisivo poi l’interesse di Roberta Braiato, consigliera e residente impegnata nel far sì che il quartiere Villaretti non venga mai dimenticato.

“L’immondizia non concima: salva il mondo, salva te stesso” è la frase scritta con vernice bianca. Un messaggio rivolto non solo ai giovani, ma anche agli incivili che in passato hanno riversato a Villaretto rifiuti e immondizia, dando vita a discariche abusive nocive per l’ambiente.