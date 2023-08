Bardonecchia riscopre i sentieri che portano alla storia: quattro giornate in gita tra le opere militari del vallo alpino

Una gita tra i monti, ad alta quota, ma anche tra la storia con la S maiuscola. E' l'itineriario che propongono il Comune di Bardonecchia e l'associazione Monte Chaberton insieme alle Guide alpine Valsusa per questa estate 2023. Perché da quelle parti (purtroppo) la storia ha lasciato il segno: soprattutto a causa degli eventi bellici che hanno portato a costruire fortificazioni e altri edifici destinati ai soldati che si contendevano i confini. Arrivati a destinazione, basta chiudere gli occhi per immaginare sensazioni, timori e forse sgomento di chi si trovava a dover vivere e combattere in mezzo a una bellezza naturale che toglie il fiato e che è rimasta intatta fino a oggi.

L'appuntamento è per ogni giovedì e l'ultimo mercoledì del mese. Si percorreranno le antiche vie militari alla scoperta della storia delle numerose fortificazioni ottocentesche e del Vallo Alpino presenti nella Conca di Bardonecchia.

La quota è di 11 euro a persona, con prenotazione entro le 17 del giorno precedente l’uscita guidata e con ritrovo di fronte all’ Ufficio del Turismo in Piazza Valle Stretta 1, presso i locali del Palazzo delle Feste, in abbigliamento adeguato ad una camminata in montagna, con zaino, pranzo al sacco e scorta d’acqua. Spostamenti con mezzi propri e rientri entro le ore 17.30.