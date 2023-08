"Proteggere la Sp 177 di Val della Torre dagli allagamenti": il sindaco Tappero incontra la Città Metropolitana

Migliorare il deflusso dei rii Crosa e Pragranero per evitare allagamenti e chiusure della Sp 177 di Val della Torre: è stata questa la richiesta che Carlo Tappero, sindaco di Val della Torre ha rivolto al vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo in occasione di un sopralluogo che si è svolto lunedì 31 luglio in occasione degli appuntamenti di “Viabilità, Comuni in linea” che si svolgono settimanalmente per conoscere le necessità del territorio in tema di strade provinciali.

Jacopo Suppo si è recato a Val della Torre dove ha ispezionato, con il Dirigente ed i tecnici della Direzione Viabilità, le aree che sono state interessate da fenomeni di esondazione dei rii Crosa e Pragranero il14 giugno 2023: in quell’occasione i due torrenti erano tracimati sulla Provinciale, causando anche allagamenti di fabbricati in località Brione.

Per un intervento più strutturale, ha fatto notare il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, sarebbe opportuno procedere con studi idraulici di dettaglio finalizzati a determinare le portate di massima piena e la modellazione di alvei e ponticelli, coinvolgendo le competenti Direzioni regionali.

L’evento del mese di giugno infatti non è stato un fatto isolato: era già accaduto nel 2011 e 2012 e ultimamente con una frequenza sempre maggiore, ha spiegato il primo cittadino di Valdellatorre, i due corsi d’acqua non riescono ad essere contenuti negli argini, e anche il ponticello presente lungo la Sp. 177 nelle vicinanze della rotatoria di Brione, non è sufficiente a permettere il regolare deflusso delle acque, cosicché si verificano allagamenti di terreni, scantinati e si rende necessaria la chiusura temporanea della viabilità provinciale della zona.

Nell'immediato, l'Amministrazione comunale in sinergia con il personale e i mezzi della Direzione viabilità della Città metropolitana di Torino, ha avviato un'attività di pulizia dei corsi d'acqua, con disalveo a valle del ponte in località Brione.