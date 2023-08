Riaperta al transito la provinciale 23 a Champlas du Col

Riaperta al transito la provinciale 23 all'altezza di Champlas du Col prima di Sestriere.

I lavori erano cominciati a metà luglio con la demolizione del muro di sostegno in cemento armato a monte della strada; un intervento ricompreso nell'appalto per la messa in sicurezza al km 95+500. Completata ora la realizzazione dei dreni suborizzontali e delle opere di sostegno in massi a valle della strada.

"La Città metropolitana di Torino ha monitorato con estrema attenzione questo cantiere - spiega il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - consapevoli come siamo del grande traffico turistico del periodo. I lavori sono stati accelerati al massimo e da ieri sera 2 agosto il tratto è nuovamente aperto e transitabile. Verrà poi ancora chiuso dal 1 settembre per completare l'intervento definitivamente. Ci tengo a ringraziare l'amministrazione comunale di Sestriere con il sindaco Gianni Poncet per la collaborazione e naturalmente tutti gli abitanti e i turisti per la pazienza: la sicurezza è al primo posto per noi e i nostri tecnici della viabilità di Città metropolitana lavorano con impegno su questi temi".