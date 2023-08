Aggredisce l’ex fidanzata, poi picchia la vigilessa intervenuta in sua difesa: arrestato

La violenza cieca, che esplode all’improvviso e colpisce tutti: l’ex compagna, il figlio di sette anni e anche la vigilessa intervenuta per fermare l’aggressione. Attimi di tensione ieri in corso Belgio, dove un uomo è stato arrestato per per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, un 36enne italiano, ubriaco, si è scagliato contro l’ex compagna quando quest’ultima si è presentata al bar, luogo neutro come stabilito dagli accordi di separazione, per prendere suo figlio. Una vigilessa è intervenuta, ma è stata anch’essa aggredita ed è finita in ospedale con sette giorni di prognosi. Il bimbo ha provato a mettersi tra i genitori e ha subito una contusione.

Solo l’arrivo dei rinforzi ha permesso di ristabilire la calma e di arrestare il 36enne, poi denunciato dall’ex compagna.