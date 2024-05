Venaria festeggia il via del Giro con una torta di cioccolato di 100 chili

Domani, sabato 4 maggio, prende il via da Venaria l'edizione numero 107 del Giro d'Italia. E in occasione della partenza il pastry chef Roberto Miranti ha deciso di consegnare una bici 'speciale', tutta in cioccolato.

Al parterre dei giardini della Reggia, le eccellenze pasticciere del territorio, in collaborazione con Ascom, Epat, Conpait Piemonte, hanno deciso di presentare la grande torta dedicata al Giro con un'installazione raffigurante una bicicletta.

La torta sarà una composizione di 100 chili di cioccolato e panna, con i simboli del Giro e di Venaria realizzati in pasta di zucchero. La bici è stata creata da Roberto Miranti (già vincitore di Cake star 2024 su Real Time e Cono d'oro al Sigep di Rimini) assieme a Nicolas Vella, mentre la torta sarà opera dei pasticcieri Giovanni Dell'Agnese (vicepresidente Ascom), Antonio Raimondo (dell'omonima pasticceria), Costantino Guardia (presidente del gruppo pasticcieri Epat), Fabio Lanfranco (Il Dolcino), Luca Tricli (pasticceria La Baita) e Silvia Wdowiak (Casa Clara).

L'iniziativa è stata promossa dall'Ascom di Venaria del presidente Cristian Contu, con il progetto coordinato da Roberto Miranti e Giovanni Dell'Agnese.