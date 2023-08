Regione, scuola Manfredini non si presenta all'incontro. i sindacati: "Chiediamo rispetto"

Si è tenuto oggi in Regione, su richiesta delle OOSS, un incontro sulla questione delle Scuole Manfredini, sedi di Moncalieri e Nichelino, per fare il punto sulla grave situazione che si è venuta a creare per le famiglie e per il personale a seguito della chiusura delle tre scuole paritarie.

"Abbiamo registrato l’assenza ingiustificata dell’attore principale Manfredini, il quale aveva comunicato la cessazione delle attività delle scuole materne, primaria e del nido", sottolineano i sindacati Cgil e Cisl.

"Nel presentare la situazione di disagio per i bambini e le bambine, l’Amministrazione di Nichelino ha comunicato al Tavolo che verranno inseriti nelle sezioni delle altre scuole presenti sul territorio. Rimane invece senza prospettive la situazione drammatica delle lavoratrici e dei lavoratori (24 in totale) che sono stati licenziati da Manfredini e che ad oggi non hanno alcuna risposta".

"La richiesta che abbiamo formulato alla Regione, nel caso non si concretizzi la prosecuzione dell’attività educativa e scolastica da settembre, è di convocare tempestivamente le Associazioni Datoriali delle scuole paritarie, FISM e AGIDAE, per una rapida ricollocazione di tutto il personale. A conclusione dell’incontro, la Regione si è impegnata a riconvocare le Parti interessate per gli aggiornamenti sulla vicenda".