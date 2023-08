Vandali in azione a Pragelato, distrutto parte dello steccato del "Ponte via sciatori"

“Ritornano, come da copione in ogni estate, atti vandalici a Pragelato. È la volta del ‘Ponte via sciatori’ dove è stato irresponsabilmente divelto e distrutto parte dello steccato che protegge e delimita il ponte dal torrente". E' questa la denuncia che arriva da Giorgio Merlo e Paola Borra, rispettivamente sindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Pragelato.

"Pericolo per incolumità pubblica"

Non è la prima volta che nella cittadina della Val Chisone si registrano episodi di questo tipo che, come spiegano i due amministratori, "hanno il solo obiettivo di creare pericolo per l’incolumità e la sicurezza delle persone da un lato, e di richiedere nuovi fondi pubblici per rimettere in funzione i manufatti distrutti dall’altro".

"Ora, - proseguono - oltre a procedere come Amministrazione Comunale ad una denuncia contro ignoti, non ci resta che richiamare l’attenzione sulla pericolosità di questi gesti che possono provocare danni alle persone e alla loro sicurezza ed incolumità".