Da lunedì a Torino stop a strisce blu e Ztl, parcheggi gratis fino al 19 agosto

Arrivano le vacanze estive, Torino e la prima cintura si svuotano. Complice, la presenza di meno passeggeri, Gtt riduce il servizio. In particolare fino al 27 agosto saranno sospese le linee feriali 12, 17/, 20, 21 (dal 7 al 25 agosto), 36N Rivoli-Alpignano, 40, 45/, 52, 53, 58, 66, 72/, 77, 78, 83, 84, SE2, Linea 1 di Nichelino, Linea 2 di Rivalta, Linea 2 Chieri (fino al 26 agosto). Sempre nello stesso periodo stop per la linea Star 1 e 6.

Stop ai bus per Stellantis e CNH-FPT

Cambio di percorso anche per il 46 navetta, che coprirà il tratto Parcheggio Stura-Villaretto. E complice le ferie, si fermano da lunedì fino al 27 agosto i mezzi che portano gli operai nei poli industriali. Non saranno dunque operative le linee speciali 90-91-92-93b-94-95-95b-96-97-98-99 per gli stabilimenti Stellantis Mirafiori. Fermi nei depositi dal 7 al 20 agosto anche le linee 22-24-25 per CNH-FPT Industrial.

Percorsi festivi

Fino al 26 agosto le linee 11 (da Venaria a corso Tazzoli), 27 (via Anglesio a corso Bolzano), 33 (da Collegno a piazzale Adua), 54 e 67 (da Moncalieri a via Scajola) effettueranno il percorso festivo che consentirà, in molti casi, di coprire in parte o integralmente il percorso delle linee feriali non gestite.

Stop alle strisce blu e Ztl

E insieme alle modifiche delle linee bus, nelle due settimane centrali di agosto come da tradizione sarà sospeso il pagamento delle strisce blu. Da lunedì a sabato 19 agosto stop all’obbligo di ticket e si potrà quindi lasciare la propria vettura gratuitamente. Gli abbonamenti acquistati per il mese di luglio potranno essere utilizzati fino al 5 agosto, mentre quelli acquistati per il mese di settembre saranno validi già a partire dal 21 agosto. Nello stesso periodo resterà a pagamento la sosta nei parcheggi a barriera e in struttura.

Dal 7 al 18 agosto sarà sospesa anche la ZTL Centrale (sono escluse le ZTL “Trasporto Pubblico”, “Pedonale” e “Area Romana”).