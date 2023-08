Taxi, a Torino il decreto Omnibus rischia di portare il caos: "L'aumento del 20% delle licenze può danneggiare la categoria"

E se sul tema delle "seconde guide" la categoria sotto la Mole e in Piemonte chiede principi di "regolamentazione e limitazione: queste sono le parole chiave", il vero timore riguarda proprio l'aumento delle licenze in circolazione. "Un aumento trasversale del numero delle licenze fissandolo al 20% rischia di mettere in difficoltà gli operatori che, solo per il territorio torinese dopo il periodo delle Olimpiadi avevano già subito un aumento delle licenze e il mercato ha richiesto oltre un decennio per riassorbire l’eccesso di offerta", spiegano dall'associazione.



“Siamo pronti al confronto, ma non certamente con una percentuale così elevata - prosegue Bontempi -. Il nostro obiettivo è preservare la qualità dei servizi offerti seguendo la strategia tracciata a livello nazionale. È doveroso ricordare che il nostro è un servizio ad integrazione del trasporto pubblico locale e quindi se è necessario intervenire occorre farlo aprendo una discussione a 360 gradi”.